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溫貞菱水下變身美人魚 MIDO美度表Oversize霸氣加持

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
堪稱「學霸」的溫貞菱今年多元嘗試，除原本練習多年的Open Water、今年再學習自由潛水（Free Diving）。圖/MIDO提供
堪稱「學霸」的溫貞菱今年多元嘗試，除原本練習多年的Open Water、今年再學習自由潛水（Free Diving）。圖/MIDO提供

美度表今日發表2020年海洋之星系腕表「三部曲」，包含計時碼表、兩地時間、復刻的Decompression Timer 1961減壓限量潛水表，除邀請到文青女神溫貞菱則在游池畔輕巧清涼下水，雖然溫貞菱描述表款名稱時一度卡卡、但仍努力背誦表款特色，展現專業形象。

溫貞菱過去練習「開放水域（Open Water）」多年，今年正式學習「自由潛水（Free Diving）」、攀岩、暗房創作、學習編劇，根本變身「學霸」。而由於今年疫情關係，她大量前往東北角、北海岸潛水，並立志今年要將可潛水的離島全數踩點完成；而當提到手上配戴的腕表，她表示特別強調喜愛大尺寸、運動風格的設計，除了不受性別拘束，可大方展現女性「俐落、強勁」一面，並大讚MIDO海洋之星（Ocean Star）系列80小時長動能、陶瓷表圈的耐磨特色。

向來有入門級「瑞士天文台」腕表評價的美度（MIDO），今夏帶來多款Ocean Star海洋之星系列腕表，包含兩地時間、計時碼表等多種功能與質材組合；其中藍色表面的「Ocean Star海洋之星系列腕表」具有外圈、內圈兩種計時刻度，尤其內圈的測速儀（Nautical Tachymeter），是MIDO少見運用在潛水腕表設計上、別出心裁而實用。

而另一款兩地時間GMT腕表，則同時瞄準商務跨時區、潛水兩項實用功能。頗具立體深度的表面，將24小時制的時間註記於表圈內側斜面，同時所有的指針、小時刻度皆為立體並塗有夜光塗料，無論水下、低光源場域，都能清楚讀時。

背面具有立體海星圖案的Ocean Star海洋之星計時碼表，專業潛水以外、常保童心，74,000元。圖/MIDO提供
背面具有立體海星圖案的Ocean Star海洋之星計時碼表，專業潛水以外、常保童心，74,000元。圖/MIDO提供
記者會上表示喜愛大尺寸、運動風格腕表，溫貞菱並強調可表現女性俐落、強勁的一面。圖/MIDO提供
記者會上表示喜愛大尺寸、運動風格腕表，溫貞菱並強調可表現女性俐落、強勁的一面。圖/MIDO提供
溫貞菱在泳池中實際配戴了MIDO Ocean Star兩地時間腕表，並由水下攝影師「毛弟」掌鏡。圖/MIDO提供
溫貞菱在泳池中實際配戴了MIDO Ocean Star兩地時間腕表，並由水下攝影師「毛弟」掌鏡。圖/MIDO提供
表面中具有夜光料的藍色指針，指示著第二地時間，也正是家鄉時間。圖/MIDO提供
表面中具有夜光料的藍色指針，指示著第二地時間，也正是家鄉時間。圖/MIDO提供
MIDO，Ocean Star GMT海洋之星兩地時區腕表，37,300元。圖/MIDO提供
MIDO，Ocean Star GMT海洋之星兩地時區腕表，37,300元。圖/MIDO提供
MIDO的海洋之星系列減壓復刻1961限量潛水表，讓配戴者能透過表面提供的減壓停留時間，確保潛水安全，36,900元。圖/MIDO提供
MIDO的海洋之星系列減壓復刻1961限量潛水表，讓配戴者能透過表面提供的減壓停留時間，確保潛水安全，36,900元。圖/MIDO提供

腕表 星系

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