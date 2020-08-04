溫貞菱水下變身美人魚 MIDO美度表Oversize霸氣加持

美度表今日發表2020年海洋之星系列腕表「三部曲」，包含計時碼表、兩地時間、復刻的Decompression Timer 1961減壓限量潛水表，除邀請到文青女神溫貞菱則在游池畔輕巧清涼下水，雖然溫貞菱描述表款名稱時一度卡卡、但仍努力背誦表款特色，展現專業形象。

溫貞菱過去練習「開放水域（Open Water）」多年，今年正式學習「自由潛水（Free Diving）」、攀岩、暗房創作、學習編劇，根本變身「學霸」。而由於今年疫情關係，她大量前往東北角、北海岸潛水，並立志今年要將可潛水的離島全數踩點完成；而當提到手上配戴的腕表，她表示特別強調喜愛大尺寸、運動風格的設計，除了不受性別拘束，可大方展現女性「俐落、強勁」一面，並大讚MIDO海洋之星（Ocean Star）系列80小時長動能、陶瓷表圈的耐磨特色。

向來有入門級「瑞士天文台」腕表評價的美度（MIDO），今夏帶來多款Ocean Star海洋之星系列腕表，包含兩地時間、計時碼表等多種功能與質材組合；其中藍色表面的「Ocean Star海洋之星系列腕表」具有外圈、內圈兩種計時刻度，尤其內圈的測速儀（Nautical Tachymeter），是MIDO少見運用在潛水腕表設計上、別出心裁而實用。