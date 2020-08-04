Space X成功返回地球 你知道哪些手表也曾登過太空？

登上太空的夢想不再遙不可及，昨日「SpaceX」太空船順利返回地球、並成功降落墨西哥灣，鼓舞了多少人的太空夢想。談到太空、登月，以超霸登月腕表聞名的歐米茄（OMEGA）總令人印象深刻，但你可知道，其實登上太空並非OMEGA的專利，還有以下這些腕表都曾順利登上外太空、成功執行任務。

人類登月是1969年，但在1969以前的1962年5月，一枚百年靈（Breitling）的Navitimer Cosmonaute計時碼表，為美國太空人Scott Carpenter所配戴，太空人駕駛了「極光7號（Aurora 7）」太空船成功繞地球飛行三圈，雖然這枚腕表並未登月，但卻貨真價值離開了地球大地層，可被定義為登上過太空的腕表之一，近年品牌並推出Avenger系列計時碼表，承繼這波果敢、冒險的太空精神。

雖然名聲不那麼響亮、但德國品牌Sinn的140計時碼表，常被認為是首個登上太空的自動上鍊機械腕表。西元1985年、由太空人Reinhart Furrer博士戴上Sinn的140S自動上鏈機械錶完成代號「D-1」的太空任務，在此之前的百年靈、歐米茄當然也登上太空，但多為手上鍊機芯；但自動上鍊、手上鍊的差別在哪？Sinn宣稱由於太空中處於無重力狀態，一個簡單的動作已能因離心力作用，使機芯快速到達「滿鍊」狀態。