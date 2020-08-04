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把歐巴擁入懷！金秀賢最愛Celluver衣服香氛開放預購

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
金秀賢在《雖然是精神病但沒關係》劇中，與徐睿知大談戀愛。圖／品牌提供
金秀賢在《雖然是精神病但沒關係》劇中，與徐睿知大談戀愛。圖／品牌提供

想要把男神金秀賢擁入懷嗎？那就用他喜歡的同款衣物香氛吧！在韓劇《雖然是精神病但沒關係》中，金秀賢能收服女主角徐睿知的秘密曝光，就是金秀賢擺在家中的Celluver淨化衣物香氛噴霧，想要讓對方一秒記住你，就先從身上的香味開始，該款香氛噴霧在南韓賣到缺貨，現在台灣也開放預購了。

2018年，由兩位歐巴創立的Celluver，目前有衣服香氛與雪紡香水，都在韓劇《雖然是精神病但沒關係》中曝光，也帶動知名度暴漲。

金秀賢在劇中展現暖男氣質，當然從身上散發出來的香味，就要能夠收服人，特別是衣服上散發的香味。金秀賢在劇中就是使用Celluver淨化衣物香氛噴霧，分有藍瓶#夢遊天邊、紫瓶#旋轉木馬，衣物香氛以果香為主，其中藍瓶充滿寶寶香氣，聞來就讓人覺得很舒服，香味可持續8小時，搭配淨味科技，也很適合台灣炎熱夏天使用。

《雖然是精神病但沒關係》中的女二護士朴珪瑛，也同樣愛用金秀賢喜愛的Celluver，不過她使用的是Celluver雪紡香水，該香水結合香氛與保濕，減少酒精刺鼻感，用5種花果香調打造，搭配護膚萃取物，噴灑後除了飄出香氣，也能保濕。

而Celluver台灣官方網站 https://bit.ly/3fhEQrU搶先推出預購淨化衣物香氛噴霧系列，9月24日起，雪紡香水也在屈臣氏實體上架。

金秀賢在《雖然是精神病但沒關係》家中，擺放的是Celluver淨化衣物香氛噴霧。圖／品牌提供
金秀賢在《雖然是精神病但沒關係》家中，擺放的是Celluver淨化衣物香氛噴霧。圖／品牌提供
Celluver淨化衣物香氛噴霧在官網開放預購／230元。圖／品牌提供
Celluver淨化衣物香氛噴霧在官網開放預購／230元。圖／品牌提供
Celluver淨化衣物香氛噴霧在官網開放預購／230元。圖／品牌提供
Celluver淨化衣物香氛噴霧在官網開放預購／230元。圖／品牌提供
《雖然是精神病但沒關係》劇中，女二朴珪瑛在家中擺放Celluver雪紡香水。圖／品牌提供
《雖然是精神病但沒關係》劇中，女二朴珪瑛在家中擺放Celluver雪紡香水。圖／品牌提供
Celluver淨化衣物香氛噴霧在官網開放預購／230元。圖／品牌提供
Celluver淨化衣物香氛噴霧在官網開放預購／230元。圖／品牌提供
金秀賢在《雖然是精神病但沒關係》劇中，與徐睿知大談戀愛。圖／品牌提供
金秀賢在《雖然是精神病但沒關係》劇中，與徐睿知大談戀愛。圖／品牌提供
金秀賢在《雖然是精神病但沒關係》家中，擺放的是Celluver淨化衣物香氛噴霧。圖／品牌提供
金秀賢在《雖然是精神病但沒關係》家中，擺放的是Celluver淨化衣物香氛噴霧。圖／品牌提供
Celluver雪紡香水／330元。圖／品牌提供
Celluver雪紡香水／330元。圖／品牌提供

酒精 南韓

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