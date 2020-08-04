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超美湖水藍綠色！GUCCI新款修容粉餅好欠買
時尚品牌GUCCI的彩妝品向來擁有美麗精緻的文藝風外包裝，讓許多人買化妝品的同時也像是在買小巧的收藏品或擺設。繼之前推出柔焦凝光粉餅系列之後，GUCCI近日又推出了嶄新的臉部專用新品—Poudre De Beauté Éclat Soleil修容粉餅，更換上超美的湖水藍綠色，根本意圖讓人手刀囤貨！
之前的柔焦凝光粉餅選用的是GUCCI慣用的柔嫩粉紅色配金色作為外盒主題，這次的Poudre De Beauté Éclat Soleil修容粉餅則是改成湖水藍綠配金色，氣質更優雅清新。總共提供5種暖色調作為修容、打陰影使用，質感柔軟如絲，乳木果油和透明質酸可滋養皮膚，展現陽光般的光澤感，還帶淡淡花香。隨盒夾層附上一個同樣是湖水藍綠的刷子，在粉餅外觀上也刻有特殊刻紋，和之前的柔焦凝光粉餅做出細節區隔。
不過很可惜目前台灣並沒有引進這款商品，消費者只能透過網路購買。
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