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超美湖水藍綠色！GUCCI新款修容粉餅好欠買

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
GUCCI推出Poudre De Beauté Éclat Soleil修容粉餅，總共提供5種暖色調。圖／摘自IG
GUCCI推出Poudre De Beauté Éclat Soleil修容粉餅，總共提供5種暖色調。圖／摘自IG

時尚品牌GUCCI的彩妝品向來擁有美麗精緻的文藝風外包裝，讓許多人買化妝品的同時也像是在買小巧的收藏品或擺設。繼之前推出柔焦凝光粉餅系列之後，GUCCI近日又推出了嶄新的臉部專用新品—Poudre De Beauté Éclat Soleil修容粉餅，更換上超美的湖水藍綠色，根本意圖讓人手刀囤貨！

之前的柔焦凝光粉餅選用的是GUCCI慣用的柔嫩粉紅色配金色作為外盒主題，這次的Poudre De Beauté Éclat Soleil修容粉餅則是改成湖水藍綠配金色，氣質更優雅清新。總共提供5種暖色調作為修容、打陰影使用，質感柔軟如絲，乳木果油和透明質酸可滋養皮膚，展現陽光般的光澤感，還帶淡淡花香。隨盒夾層附上一個同樣是湖水藍綠的刷子，在粉餅外觀上也刻有特殊刻紋，和之前的柔焦凝光粉餅做出細節區隔。

不過很可惜目前台灣並沒有引進這款商品，消費者只能透過網路購買。

GUCCI近日又推出了嶄新的臉部專用新品—Poudre De Beauté Éclat Soleil修容粉餅，更換上超美的湖水藍綠色，根本意圖讓人手刀囤貨。圖／摘自微博
GUCCI近日又推出了嶄新的臉部專用新品—Poudre De Beauté Éclat Soleil修容粉餅，更換上超美的湖水藍綠色，根本意圖讓人手刀囤貨。圖／摘自微博
隨盒夾層附上一個同樣是湖水藍綠的刷子。圖／摘自微博
隨盒夾層附上一個同樣是湖水藍綠的刷子。圖／摘自微博
GUCCI推出Poudre De Beauté Éclat Soleil修容粉餅，換上超美的湖水藍綠色。圖／摘自官網
GUCCI推出Poudre De Beauté Éclat Soleil修容粉餅，換上超美的湖水藍綠色。圖／摘自官網
GUCCI近日又推出了嶄新的臉部專用新品—Poudre De Beauté Éclat Soleil修容粉餅。圖／摘自官網
GUCCI近日又推出了嶄新的臉部專用新品—Poudre De Beauté Éclat Soleil修容粉餅。圖／摘自官網
GUCCI推出Poudre De Beauté Éclat Soleil修容粉餅，換上超美的湖水藍綠色。圖／摘自微博
GUCCI推出Poudre De Beauté Éclat Soleil修容粉餅，換上超美的湖水藍綠色。圖／摘自微博

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