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女孩兒最愛！BABY-G聯手Beautiful People打造空靈系唯美腕表

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
BABY-G與日本時尚品牌beautiful people合作推出聯名表，結合女孩們最愛的風格於一身。圖／Casio提供
BABY-G與日本時尚品牌beautiful people合作推出聯名表，結合女孩們最愛的風格於一身。圖／Casio提供

BABY-G與日本時尚品牌beautiful people合作推出聯名表，結合女孩們最愛的風格於一身，呈現出空靈唯美的設計。男孩們也別失望，G-SHOCK也和HondaJet聯手，打造帥氣飛行表，實現冒險刺激的夢想。

BABY-G此次聯名表款以雙層表圈設計的BGA-270為原型，搭配石膏般質感的白色表盤，指針以beautiful people品牌色點綴，成品的外型和質感介於無機與有機之間。無機質感的石膏白加上有機綠，而表背刻印著「beautiful people」的Logo，堪稱是近期「高顏值」的腕表之一。整體外包裝亦採用白色設計，從手表本身到包裝皆徹底傳達品牌精神，也成為夏季造型最不可或缺的單品。

整體外包裝亦採用白色設計，從手表本身到包裝皆徹底傳達品牌精神。圖／Casio提供
整體外包裝亦採用白色設計，從手表本身到包裝皆徹底傳達品牌精神。圖／Casio提供

另外，G-SHOCK旗下的GRAVITYMASTER飛行表與HondaJet推出最新聯名GWR-B1000HJ表款，採用碳纖維核心防護構造TRIPLE G RESIST的獨特機芯設計，靈感來自小型商務噴射機HondaJet Elite。表冠的滾花裝飾受到HondaJet發動機風扇葉片的啟發，而2點和4點按鈕採用鏡面拋光，猶如噴射機的引擎塗層。全表配色以噴射機的白色底色及金屬藍為主色調，並點綴在表盤與零件上，採用太陽能面板，搭配無反射鍍膜的藍寶石玻璃鏡面，閱讀資訊更加清晰，內建高亮度LED照明設計，在暗處也能輕鬆閱讀重要資訊。

G-SHOCK GWR-B1000HJ腕表32,000元。圖／Casio提供
G-SHOCK GWR-B1000HJ腕表32,000元。圖／Casio提供

BABY-G與beautiful people聯名系列BGA-270BP腕表4,200元。圖／Casio提供
BABY-G與beautiful people聯名系列BGA-270BP腕表4,200元。圖／Casio提供

外盒包裝採用碳纖維紋路呼應整體設計風格。圖／Casio提供
外盒包裝採用碳纖維紋路呼應整體設計風格。圖／Casio提供

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