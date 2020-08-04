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Pablo「經典起司冰沙」首度登陸高雄！9月限時開賣

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
Pablo將於夢時代快閃店販售經典起司冰沙，每杯160元。圖／Pablo提供
Pablo將於夢時代快閃店販售經典起司冰沙，每杯160元。圖／Pablo提供

南台灣的民眾，也可以吃到Pablo的「經典起司冰沙」了！來自日本的Pablo半熟起司塔，預計將於9月起限時快閃高雄夢時代，除了供應招牌的起司塔之外，並也將首次於南台灣販售經典起司冰沙，增添夏日的消暑新選擇。

自2011年於大阪起家的Pablo，憑藉著半熟起司塔快速竄紅，已經是許多民眾赴日必吃的代表性甜點。經過在台多年經營，目前Pablo也於台北、台中等地開設分店，並且不時會至不同城市舉行快閃活動。除了正常尺寸外，Pablo也販售有適合單人獨享的mini系列，8月起更開始供應「芋頭麻糬鮮奶酪起司塔」，選擇性眾多。

過去Pablo曾於高雄左營新環球購物中心、夢時代購物中心等地舉行過快閃活動。此次也將於9月1日至12月27日期間，再度於夢時代開設快閃門市。此次不只有招牌的起司塔，也會有「經典起司冰沙」登場。此款冰品同時結合冰沙、芒果醬與起司元素，過去僅限一般門市供應，但是此次將於Pablo夢時代快閃店供應，乃是首度於南台灣亮相，讓高雄的甜品控也能品嘗到濃郁又消暑的滋味，每杯售價160元。

快閃 環球購物中心

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