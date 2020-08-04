台中港三井OUTLET 暑假每晚都有3D水幕光影秀

台中港三井OUTLET，今年暑假安排「3D水幕光影秀」，8月1日到9月13日，在北口面向台中港側上演，每天晚上7點到9點表演，每場約10分鐘，每30分鐘1場，每天5場，以多層次聲光表現出「從宇宙到海洋」的壯闊旅程，現場還有期間限定的美食餐車，讓遊客體驗日本夜間遊逛屋台的類出國樂趣。

MITSUI OUTLET PARK台中港，匯集170間店舖，有高達60公尺的海景摩天輪，今年暑假打造「3D水幕光影秀」，8月1日正式登場，「3D立體光雕」是利用眼睛的視覺暫留，製造出眼前的虛擬視覺，創造出一個真實的幻境，一般多運用在建築物的光影演出，這次MITSUI OUTLET PARK台中港特別運用此技術，首次推出大型水幕，以台中港地貌、宇宙時空、遠古恐龍、海洋生物、地標摩天輪為主題，打造光與影投射在水幕與地面的創意演出，搭配燈光特效及新編配樂，跨越時空展現海洋新生命與台中港的特色。 台中港三井OUTLET，今年暑假安排每天晚上，10分鐘3D水幕光影秀。圖／台中港三井OUTLET提供 台中港三井OUTLET，今年暑假安排每天晚上，10分鐘3D水幕光影秀。圖／台中港三井OUTLET提供