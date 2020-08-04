聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中港三井OUTLET 暑假每晚都有3D水幕光影秀
台中港三井OUTLET，今年暑假安排「3D水幕光影秀」，8月1日到9月13日，在北口面向台中港側上演，每天晚上7點到9點表演，每場約10分鐘，每30分鐘1場，每天5場，以多層次聲光表現出「從宇宙到海洋」的壯闊旅程，現場還有期間限定的美食餐車，讓遊客體驗日本夜間遊逛屋台的類出國樂趣。
MITSUI OUTLET PARK台中港，匯集170間店舖，有高達60公尺的海景摩天輪，今年暑假打造「3D水幕光影秀」，8月1日正式登場，「3D立體光雕」是利用眼睛的視覺暫留，製造出眼前的虛擬視覺，創造出一個真實的幻境，一般多運用在建築物的光影演出，這次MITSUI OUTLET PARK台中港特別運用此技術，首次推出大型水幕，以台中港地貌、宇宙時空、遠古恐龍、海洋生物、地標摩天輪為主題，打造光與影投射在水幕與地面的創意演出，搭配燈光特效及新編配樂，跨越時空展現海洋新生命與台中港的特色。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言