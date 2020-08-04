凍齡陳喬恩與鮮肉男星同台 知性仙氣靠DE BEERS美鑽

許久沒有公開亮相的台灣女星陳喬恩，日前出席騰訊視頻年度發布會，並與因「延禧攻略」竄起的九零後小鮮肉男星陳宥維一起走紅毯。陳喬恩雖然已經是資深的前輩，但保養得宜外表凍齡，完全看不出來已經超過40歲。她身穿一件西裝外套剪裁的上衣，下半新的造型彷彿長版西上裝剪裁出來的短裙內搭百摺長裙，知性優雅中展露時尚趣味，和陳宥維充滿視覺效果的塗鴉裝束相得益彰。

而陳喬恩也為這套紅毯造型搭配了De Beers的鑽石高級珠寶與鑽表，來彰顯知性優雅的氣質。梳起的長髮讓De Beers Phenomena Glacier鑽石耳環垂墜耳畔，完美修飾臉形。這款鑽石吊墜耳環以美麗的北極冰川為靈感，鑲嵌大量不同切割的鑽石：圓形明亮式切割、梨形切割、梯形切割和公主方形切割的鑽石 – 層次豐富的火光，凸顯冰川折射太陽的璀璨光芒。搭配DB Classic Eternity 全鑲鑽鉑金戒指簡約典雅的整圈鑽石，以及花朵造型的De Beers Aria砂金石鑽石腕表，以層層交疊彷彿花瓣的鑽石，圍繞著中央的深藍色砂金石表盤，內斂優雅。 陳喬恩配戴De Beers珠寶與陳宥維一起出席騰訊視頻年度發布會。圖／De Beers提供 陳喬恩配戴De Beers珠寶出席騰訊視頻年度發布會。圖／De Beers提供 陳喬恩配戴De Beers珠寶出席騰訊視頻年度發布會。圖／De Beers提供 De Beers DB Classic Eternity全鑲鑽鉑金戒指，212萬5,000元。圖／De Beers提供 陳喬恩配戴De Beers珠寶與陳宥維一起出席騰訊視頻年度發布會。圖／De Beers提供 陳喬恩配戴De Beers珠寶與陳宥維一起出席騰訊視頻年度發布會。圖／De Beers提供 陳喬恩配戴De Beers珠寶出席騰訊視頻年度發布會。圖／De Beers提供 De Beers Phenomena Glacier高級珠寶鑽石耳環，價格店洽。圖／De Beers提供 De Beers Aria砂金石鑽石腕表，價格店洽。圖／De Beers提供