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凍齡陳喬恩與鮮肉男星同台 知性仙氣靠DE BEERS美鑽
許久沒有公開亮相的台灣女星陳喬恩，日前出席騰訊視頻年度發布會，並與因「延禧攻略」竄起的九零後小鮮肉男星陳宥維一起走紅毯。陳喬恩雖然已經是資深的前輩，但保養得宜外表凍齡，完全看不出來已經超過40歲。她身穿一件西裝外套剪裁的上衣，下半新的造型彷彿長版西上裝剪裁出來的短裙內搭百摺長裙，知性優雅中展露時尚趣味，和陳宥維充滿視覺效果的塗鴉裝束相得益彰。
而陳喬恩也為這套紅毯造型搭配了De Beers的鑽石高級珠寶與鑽表，來彰顯知性優雅的氣質。梳起的長髮讓De Beers Phenomena Glacier鑽石耳環垂墜耳畔，完美修飾臉形。這款鑽石吊墜耳環以美麗的北極冰川為靈感，鑲嵌大量不同切割的鑽石：圓形明亮式切割、梨形切割、梯形切割和公主方形切割的鑽石 – 層次豐富的火光，凸顯冰川折射太陽的璀璨光芒。搭配DB Classic Eternity 全鑲鑽鉑金戒指簡約典雅的整圈鑽石，以及花朵造型的De Beers Aria砂金石鑽石腕表，以層層交疊彷彿花瓣的鑽石，圍繞著中央的深藍色砂金石表盤，內斂優雅。
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