帶貨女王Jennie示範 黑色香奈兒包就是那麼經典

雖然每季新眾家品牌推出的包款造型可以說是玲瑯滿目，但是許多人在購買時還是會希望能追求百搭、經典、不過時這樣的特質，讓買包也等於投資的一種。韓國當紅女團BLACKPINK的Jennie身為香奈兒的品牌大使，最近在IG上曬出的穿搭照都以黑色的香奈兒包款作為配件首選，雋永的色調配上標誌性的菱格紋皮革，一再顯示出黑色果然是香奈兒包款最完美的配色！

人氣超旺的Jennie一舉一動都是粉絲焦點，尤其穿搭品味更是備受關注，也是韓國新一代的帶貨女王。最近她先是拎了一款香奈兒2018秋冬系列的竹製提把黑色菱格紋包，用明明就是那麼典雅復古的元素來搭配休閒率性的T恤和牛仔褲，馬上又讓粉絲爭相熱議這款包。後來又穿了帥氣的西裝背心寬褲套裝，搭配香奈兒2019春夏系列的直立黑色Vanity Case包款，隨手拎包的瀟灑霸氣姿態看起來超迷人。