孔曉振的靜心之選！伯爵Possession孔雀石 安撫靜人心

大環境太動盪、變化太快，如何定心？瑜珈、運動、散步、書寫，每個人都能找到合適自己的方法。孔曉振近期錄製真人秀節目「帶輪子的家」時，特別以針織衫搭配伯爵（PIAGET）的Possession系列孔雀石墜鍊，展現高雅的知性風範。

「帶輪子的家」是韓國tvN電視台在今年6月推出的綜藝節目，節目主軸是以三位主角成東鎰、金希沅、呂珍九，將不同角落當自家院子生活；而擔任特別來賓的孔曉振在拍攝前特別挑選上Possession系列的孔雀石項鍊配戴，因為孔雀石帶來「安撫」與「平緩負能量」的聯想，同時她也相信綠色能帶來更多開拓運勢的療癒正能量。