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孔曉振的靜心之選！伯爵Possession孔雀石 安撫靜人心

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
談話性節目「MovieRoom」中，孔曉振配戴上可旋轉的Possession戒指，並在訪談中不時轉動、帶來訪談靈感。圖 / 翻攝自JTBC。
談話性節目「MovieRoom」中，孔曉振配戴上可旋轉的Possession戒指，並在訪談中不時轉動、帶來訪談靈感。圖 / 翻攝自JTBC。

大環境太動盪、變化太快，如何定心？瑜珈、運動、散步、書寫，每個人都能找到合適自己的方法。孔曉振近期錄製真人秀節目「帶輪子的家」時，特別以針織衫搭配伯爵（PIAGET）的Possession系列孔雀石墜鍊，展現高雅的知性風範。

「帶輪子的家」是韓國tvN電視台在今年6月推出的綜藝節目，節目主軸是以三位主角成東鎰、金希沅、呂珍九，將不同角落當自家院子生活；而擔任特別來賓的孔曉振在拍攝前特別挑選上Possession系列的孔雀石項鍊配戴，因為孔雀石帶來「安撫」與「平緩負能量」的聯想，同時她也相信綠色能帶來更多開拓運勢的療癒正能量。

而另一部談話性節目「Movie Room」(暫譯：屋角第一排）中，孔曉振則混搭穿戴了Possession系列18K白金戒指與精鋼腕表。孔曉振除了早早是伯爵品牌代言人，五月時也在一系列「超凡女力」形象視覺中，展現伯爵珠寶的輕奢魅力。原本就喜愛Possession系列的她，曾在受訪時表示：「Possession系列作品除了變化多，好玩也是重點，我喜歡它可旋轉的設計，讓我無時無刻都想轉動它。」因此也可看到她在節目中多次旋轉戒指，除為她帶來回答訪問時的靈光一閃，也十足稱職品牌代言人。

PIAGET，Possession系列精鋼腕表，鑲嵌12顆圓形明亮式切割鑽石，總重約0.15ct，石英機芯，時間顯示，14萬3,000元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Possession系列精鋼腕表，鑲嵌12顆圓形明亮式切割鑽石，總重約0.15ct，石英機芯，時間顯示，14萬3,000元。圖 / PIAGET提供。
身為伯爵（PIAGET）亞太區品牌大使的孔曉振，橫跨演藝和精品，不時展現優雅知性風範。圖 / PIAGET提供。
身為伯爵（PIAGET）亞太區品牌大使的孔曉振，橫跨演藝和精品，不時展現優雅知性風範。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Possession系列18K玫瑰金孔雀石墜鍊，鑲嵌孔雀石、單顆明亮式圓形切割鑽石重約0.06ct，59,000元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Possession系列18K玫瑰金孔雀石墜鍊，鑲嵌孔雀石、單顆明亮式圓形切割鑽石重約0.06ct，59,000元。圖 / PIAGET提供。
「帶輪子的家」是韓國tvN電台在六月推出的綜藝性節目，孔曉振近期特別擔任特別來賓。圖 / 翻攝自 tvN
「帶輪子的家」是韓國tvN電台在六月推出的綜藝性節目，孔曉振近期特別擔任特別來賓。圖 / 翻攝自 tvN
PIAGET，Possession系列18K白金鑽石戒指，58顆圓形明亮式切割鑽石，總重約0.34cts，14萬5,000元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Possession系列18K白金鑽石戒指，58顆圓形明亮式切割鑽石，總重約0.34cts，14萬5,000元。圖 / PIAGET提供。

品牌 韓國

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