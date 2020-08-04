簡嫚書穿「動森」閃亮百褶裙 MM6推出免費下載秋裝
任天堂「動物森友會」熱力持續，MM6 Maison Margiela和動森合作，森友們只要到商店內輸入MM6的服裝編碼，就可免費下載最新的服裝，在遊戲中成為潮流人物；纖瘦美媽簡嫚書則是在新戲發表會上，穿了動森服裝編碼1號的Logo數字裙，閃亮華麗。
MM6 Maison Margiela的2020早秋系列全新推出，森友們可輸入MM6服裝編碼、免費下載，開心參加煙火大會！這是MM6和視覺藝術家Kara Chung合作，選取了早秋服裝中的6套為主題所設計，而MM6的早秋系列遊走在復古和暗黑搖滾的調性中，也顯現品牌的幽默設計，紫色、螢光綠、墨綠搭配狂野的豹紋或性感蕾絲，成為主要表現。
2020早秋MM6亦向1996年春夏系列致敬，重塑當時的印花運用在本季單品，包括黑白線條、陰影色彩打造的西裝、長袖恤衫，在「The memory of」的主題之下，有著真假虛實變換的設計，例如袖子以流蘇點綴、墨綠色絲絨上衣的項鍊是以絨布面料營造的、牛仔褲的銀鍊是印上去的……等等，展現趣味創意。而早秋印花來自巴黎總部霓虹燈Welcome的變款，轉化為霓虹Margiela6以及夜光效果，浮誇的呈現還包括亮澤布料的經典Japanese Bag，此外，近幾季時髦的漁夫帽，也成了動森配件。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言