簡嫚書穿「動森」閃亮百褶裙 MM6推出免費下載秋裝

任天堂「動物森友會」熱力持續，MM6 Maison Margiela和動森合作，森友們只要到商店內輸入MM6的服裝編碼，就可免費下載最新的服裝，在遊戲中成為潮流人物；纖瘦美媽簡嫚書則是在新戲發表會上，穿了動森服裝編碼1號的Logo數字裙，閃亮華麗。

MM6 Maison Margiela的2020早秋系列全新推出，森友們可輸入MM6服裝編碼、免費下載，開心參加煙火大會！這是MM6和視覺藝術家Kara Chung合作，選取了早秋服裝中的6套為主題所設計，而MM6的早秋系列遊走在復古和暗黑搖滾的調性中，也顯現品牌的幽默設計，紫色、螢光綠、墨綠搭配狂野的豹紋或性感蕾絲，成為主要表現。