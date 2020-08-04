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簡嫚書穿「動森」閃亮百褶裙 MM6推出免費下載秋裝

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
MM6與動物森友會合作，森友可輸入編碼代號下載最新早秋系列服飾。圖／微風精品提供
MM6與動物森友會合作，森友可輸入編碼代號下載最新早秋系列服飾。圖／微風精品提供

任天堂「動物森友會」熱力持續，MM6 Maison Margiela和動森合作，森友們只要到商店內輸入MM6的服裝編碼，就可免費下載最新的服裝，在遊戲中成為潮流人物；纖瘦美媽簡嫚書則是在新戲發表會上，穿了動森服裝編碼1號的Logo數字裙，閃亮華麗。

MM6 Maison Margiela的2020早秋系列全新推出，森友們可輸入MM6服裝編碼、免費下載，開心參加煙火大會！這是MM6和視覺藝術家Kara Chung合作，選取了早秋服裝中的6套為主題所設計，而MM6的早秋系列遊走在復古和暗黑搖滾的調性中，也顯現品牌的幽默設計，紫色、螢光綠、墨綠搭配狂野的豹紋或性感蕾絲，成為主要表現。

2020早秋MM6亦向1996年春夏系列致敬，重塑當時的印花運用在本季單品，包括黑白線條、陰影色彩打造的西裝、長袖恤衫，在「The memory of」的主題之下，有著真假虛實變換的設計，例如袖子以流蘇點綴、墨綠色絲絨上衣的項鍊是以絨布面料營造的、牛仔褲的銀鍊是印上去的……等等，展現趣味創意。而早秋印花來自巴黎總部霓虹燈Welcome的變款，轉化為霓虹Margiela6以及夜光效果，浮誇的呈現還包括亮澤布料的經典Japanese Bag，此外，近幾季時髦的漁夫帽，也成了動森配件。

MM6 Maison Margiela漁夫帽，價格未定。圖／微風精品提供
MM6 Maison Margiela漁夫帽，價格未定。圖／微風精品提供
編碼2服裝上的鑰匙項鍊為印花，呈現真假虛實變換的設計。圖／微風精品提供
編碼2服裝上的鑰匙項鍊為印花，呈現真假虛實變換的設計。圖／微風精品提供
服裝編碼1、簡嫚書同款MM6 6 Logo百褶裙，15,800元。圖／微風精品提供
服裝編碼1、簡嫚書同款MM6 6 Logo百褶裙，15,800元。圖／微風精品提供
MM6與動物森友會合作，服裝編碼2。圖／微風精品提供
MM6與動物森友會合作，服裝編碼2。圖／微風精品提供
MM6與動物森友會合作，森友可輸入編碼代號下載最新早秋系列服飾。圖／微風精品提供及取自IG
MM6與動物森友會合作，森友可輸入編碼代號下載最新早秋系列服飾。圖／微風精品提供及取自IG
MM6與動物森友會合作，服裝編碼1。圖／微風精品提供
MM6與動物森友會合作，服裝編碼1。圖／微風精品提供
簡嫚書穿MM6早秋與動森合作系列的百褶裙。圖／取自IG
簡嫚書穿MM6早秋與動森合作系列的百褶裙。圖／取自IG

巴黎

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