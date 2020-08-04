幫老爸圓夢！momo購物網「男神節」消費滿額抽超跑一日體驗　蝦皮購物主打多款夢幻逸品

父親節送禮潮推動孝親商機，電商平台紛紛祭出夢幻逸品寵爸，momo購物網「男神節」8月5日至8月8日強打「百萬超跑體驗」、「一年份洗車服務」兩大活動，活動期間消費滿額就有機會抽法拉利、保時捷、特斯拉等三大超跑一日體驗資格，不限金額下單還可抽一年份洗車服務；蝦皮購物「8.8真男人節」即日起開跑，除了推薦Dyson V11 fluffy 無線手持吸塵器、LEGO 42115 Lamborghini、BE@RBRICK湯姆與傑利等夢幻逸品，更有ROMAIN JEROME蜘蛛人表現省近30萬的蝦皮獨家折扣。

momo購物網針對不同爸爸類型分享送禮指南，精選商品下殺28折起，愛美型爸爸推薦臉部清潔保養、刮鬍刀等，包括碧兒泉男性控油淨膚組直降6折再送13件好禮包，德國百靈暢型貼面電鬍刀momo購物網獨家氣泡水機組合優惠價8,988元，再加碼送按摩槍或氣炸鍋2選1，贈品數量有限送完為止；享受型爸爸適合按摩器材、保健食品等禮物，FUJI智能摩術椅升級版氣囊按摩媲美按摩師手感，限時下殺62折；3C控爸爸推薦Lenovo、HP兩款14吋筆電優惠8折起，指定商品再送Microsoft 365個人版或無線滑鼠。

momo購物網今年更以「替爸爸圓夢」為出發點，祭出超跑體驗活動，法拉利、保時捷、特斯拉等三大超跑任選，8月5日至8月8日單日累積消費滿8,888元就可享登記抽一日體驗資格，不限金額下單抽一年份（12次）洗車服務。

蝦皮購物「8.8真男人節」精心挑選一系列男人夢幻逸品限時限量開搶，包括科技老爸的SONY WH-1000XM3耳機限時下殺72折、小米手環5於8月5日凌晨0點限量開搶價888元、潮爸必備Montblanc萬寶龍牛皮名片夾破盤價5,588元、Nike Air Jordan Why Not Zer0.3籃球鞋活動價3,200元；另有Nintendo Switch電光粉／電光綠手把2,400元有找，以及LEGO 75810怪奇物語、BE@RBRICK湯姆與傑利公仔等。