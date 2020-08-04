絕美淺粉白情書包買不到！買2支蘭蔻唇膏免費送＋刻字
七夕情人節將至，女人也該送給自己禮物了，絕美的淺粉白情書包，讓女孩看了直呼好想要！蘭蔻即日起推出限量「情書包」，在全台專櫃只要購買2支唇膏就能免費加贈，另於指定櫃點與時間，還推出免費客製姓名壓印服務，男生可以買來送給女生，或是女生送給自己當禮物也很棒！
蘭蔻特別打造的情書包，彷彿就是一款情書的信封，以淺粉色皮革縫製而成，搭配金色鏈帶，可以放在包包內。只要購買蘭蔻唇膏就能免費入手。
還沒想好要買什麼蘭蔻口紅嗎？推薦可以買網友們最愛的泰奶色「絕對完美鑽石霧光唇膏#274」，或是超顯白的「絕對完美迷霧唇膏#196」，都是兩款秒殺色。
另外在蘭蔻幸福公路快閃店中，購買2支唇膏，除了有情書包一只，還享有「客製姓名壓印服務」，可以印上姓名或情話。
幸福公路快閃店 全台百貨巡迴日期
遠東百貨台中店 8/6-8/9
新光三越高雄店 8/7-8/9
大葉高島屋 8/14-8/16
遠東百貨嘉義店 8/14-8/16
統一時代百貨高雄店 8/14-8/16
高雄漢神 8/20-8/23
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