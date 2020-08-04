一風堂拉麵、美少女戰士都成潮鞋主角 「聊姐」曾之喬搶先上腳

跨界玩潮，Pony今年才推出與「異鄉人」合作的單品，立即又攜手一風堂拉麵，將招牌的SHOOTER帆布鞋，添加浮世繪等日本文化意象。無獨有偶，Skechers也備有美少女戰士系列，分別推出三款聯名帆布鞋，屢屢創造話題。

SKECHERS代言人曾之喬搶先穿上美少女戰士聯名款帆布鞋。圖／SKECHERS提供

在亞洲擁有多家連鎖店的一風堂拉麵，也是時下年輕族群最喜歡的日式飲食品牌，於是Pony這季打破框架，一同合作，並以經典暢銷的SHOOTER帆布鞋為基礎，融合美式街頭與日本文化。鞋面上有著浮世繪海波浪作為視覺主體，Pony的V型Logo則運用雙縫線勾勒，同時採取水墨毛筆寫出ありがとう（謝謝）字樣，傳達品牌以客為尊的精神。而鞋底橡膠沿條處的Zuzutto字樣，則是消費者以「哧溜哧溜」大口吃麵時的享受聲音，表達對拉麵職人的最高敬意。

SKECHERS代言人曾之喬搶先穿上美少女戰士聯名款帆布鞋。圖／SKECHERS提供

同樣是日本文化的運用，Skechers則選擇了許多人都愛的「美少女戰士」來聯名，代言人曾之喬更率先在instagram曬出新鞋款，讓許多消費者都羨慕。Skechers曾於於今年1月推出美少女戰士聯名老爹鞋， 因為有著粉嫩的配色與設計，喚醒許多人的青春回憶，因此一上市就迅速賣光。近期品牌再推出消費者期待已久的「美少女戰士聯名款帆布鞋」系列，於新莊宏匯廣場搶先曝光，同樣有著簡約線條與配色，加上緞面材質光澤的外型，成為女孩們的夢幻美鞋。

SKECHERS美少女戰士聯名款帆布鞋2,490元。圖／SKECHERS提供

SKECHERS美少女戰士聯名款帆布鞋2,490元。圖／SKECHERS提供

PONY與一風堂聯名SHOOTER帆布鞋1,980元。圖／PONY提供