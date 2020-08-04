「助」有情人七夕成眷屬 新娘婚嫁珠寶三倍振興券優惠

七夕情人節將於八月底到來，點睛品推出全新愛情密語（Love Décodé）項鍊，以比翼雙飛的翅膀為戀人感情增溫，而且自即日起至9月13日止，凡使用紙本振興三倍券購買定價飾品滿額12,000元（含）以上，依紙本「振興三倍券」使用面額可享加倍驚喜回饋。日本首席婚鑽品牌銀座白石（GINZA DIAMOND SHIRAISHI）也加碼推出振興三倍券優惠及專櫃成約滿額現金回饋，折扣媲美周年慶。

點睛品的愛情密語（Love Décodé）系列創作的概念是透過蘊藏在飾品中的文字，符號或圖案，來含蓄表達情侶間的甜蜜情感。新品共兩款項鍊，以愛神邱比特翅膀為設計靈感，揉合白金、玫瑰金、與鑽石，打造一款愛心翅膀頸錬與一款比翼雙飛鑽石頸錬。鏤空的設計襯托頸部優美的線條。愛心翅膀頸錬下更垂釣一顆18K白金心形吊墜，訪福為對放現上一顆真心。比翼雙飛的意念更象徵戀人之間相伴不離的永恆想望。