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「助」有情人七夕成眷屬 新娘婚嫁珠寶三倍振興券優惠

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
銀座白石求婚神器「微笑求婚戒 Smile propose ring 」可調戒圍特性完美套牢另一半。圖／銀座白石提供
銀座白石求婚神器「微笑求婚戒 Smile propose ring 」可調戒圍特性完美套牢另一半。圖／銀座白石提供

七夕情人節將於八月底到來，點睛品推出全新愛情密語（Love Décodé）項鍊，以比翼雙飛的翅膀為戀人感情增溫，而且自即日起至9月13日止，凡使用紙本振興三倍券購買定價飾品滿額12,000元（含）以上，依紙本「振興三倍券」使用面額可享加倍驚喜回饋。日本首席婚鑽品牌銀座白石（GINZA DIAMOND SHIRAISHI）也加碼推出振興三倍券優惠及專櫃成約滿額現金回饋，折扣媲美周年慶。

點睛品的愛情密語（Love Décodé）系列創作的概念是透過蘊藏在飾品中的文字，符號或圖案，來含蓄表達情侶間的甜蜜情感。新品共兩款項鍊，以愛神邱比特翅膀為設計靈感，揉合白金、玫瑰金、與鑽石，打造一款愛心翅膀頸錬與一款比翼雙飛鑽石頸錬。鏤空的設計襯托頸部優美的線條。愛心翅膀頸錬下更垂釣一顆18K白金心形吊墜，訪福為對放現上一顆真心。比翼雙飛的意念更象徵戀人之間相伴不離的永恆想望。

來自日本的銀座白石，則針對想趁七夕求婚的情人，推薦號稱「求婚神器」的微笑求婚戒（Smile propose ring），可根據指圍調整戒指大小，並提供雷射雕刻、求婚花束等相關求婚服務，三色寶石還可選擇鑲嵌在微笑求婚戒上作為新人第二只紀念戒，完美助攻。使用振興三倍券還有加碼優惠，小資族不容錯過。

點睛品Love Décodé「愛情密語」18K白金玫瑰金比翼雙飛鑽石頸錬。圖／點睛品提供
點睛品Love Décodé「愛情密語」18K白金玫瑰金比翼雙飛鑽石頸錬。圖／點睛品提供
銀座白石求婚神器「微笑求婚戒 Smile propose ring 」 三色紀念寶石加贈祝福。圖／銀座白石提供
銀座白石求婚神器「微笑求婚戒 Smile propose ring 」 三色紀念寶石加贈祝福。圖／銀座白石提供
銀座白石全新戒內刻印圖騰星情笑顏。圖／銀座白石提供
銀座白石全新戒內刻印圖騰星情笑顏。圖／銀座白石提供
點睛品與銀座白石推出七夕情人節三倍振興券優惠，「助」有情人終成眷屬。圖／銀座白石、點睛品提供
點睛品與銀座白石推出七夕情人節三倍振興券優惠，「助」有情人終成眷屬。圖／銀座白石、點睛品提供
點睛品Love Décodé「愛情密語」18K白金玫瑰金鑽石愛心翅膀頸錬。圖／點睛品提供
點睛品Love Décodé「愛情密語」18K白金玫瑰金鑽石愛心翅膀頸錬。圖／點睛品提供
銀座白石全新戒內刻印圖騰幸運草。圖／銀座白石提供
銀座白石全新戒內刻印圖騰幸運草。圖／銀座白石提供

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