聽新聞
test
0:00 / 0:00
「助」有情人七夕成眷屬 新娘婚嫁珠寶三倍振興券優惠
七夕情人節將於八月底到來，點睛品推出全新愛情密語（Love Décodé）項鍊，以比翼雙飛的翅膀為戀人感情增溫，而且自即日起至9月13日止，凡使用紙本振興三倍券購買定價飾品滿額12,000元（含）以上，依紙本「振興三倍券」使用面額可享加倍驚喜回饋。日本首席婚鑽品牌銀座白石（GINZA DIAMOND SHIRAISHI）也加碼推出振興三倍券優惠及專櫃成約滿額現金回饋，折扣媲美周年慶。
點睛品的愛情密語（Love Décodé）系列創作的概念是透過蘊藏在飾品中的文字，符號或圖案，來含蓄表達情侶間的甜蜜情感。新品共兩款項鍊，以愛神邱比特翅膀為設計靈感，揉合白金、玫瑰金、與鑽石，打造一款愛心翅膀頸錬與一款比翼雙飛鑽石頸錬。鏤空的設計襯托頸部優美的線條。愛心翅膀頸錬下更垂釣一顆18K白金心形吊墜，訪福為對放現上一顆真心。比翼雙飛的意念更象徵戀人之間相伴不離的永恆想望。
來自日本的銀座白石，則針對想趁七夕求婚的情人，推薦號稱「求婚神器」的微笑求婚戒（Smile propose ring），可根據指圍調整戒指大小，並提供雷射雕刻、求婚花束等相關求婚服務，三色寶石還可選擇鑲嵌在微笑求婚戒上作為新人第二只紀念戒，完美助攻。使用振興三倍券還有加碼優惠，小資族不容錯過。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言