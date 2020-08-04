「雙冠客座」來了！台北萬豪酒店僅此一場「調酒佐餐」

冠軍調酒師攜手冠軍名廚的「雙冠客座」來了！台北萬豪酒店INGE'S Bar & Grill將於8月22日請來台灣冠軍調酒師Nick吳盈憲，攜手新加坡冠軍名廚Tryson郭俊華客座，在INGE'S著名的「千萬夜景」中，呈獻「調酒佐餐」的餐飲新體驗。

這場別開生面的餐飲體驗，調酒一杯搭配一款佐酒餐點700元，四杯調酒搭配四款佐酒餐點優惠價2,500元(原價2,800元)，價格須加一成服務費。8月19日前透過FunNow完成訂位(https://reurl.cc/ZODEkA)可免服務費。

Nick吳盈憲曾在世界頂尖調酒大賽(Diageo World Class)中，創下台灣冠軍以及世界單項調酒冠軍的輝煌紀錄，被譽為「調酒界傳奇」；而來自新加坡的Tryson郭俊華則曾於聖沛黎洛(S.Pellegrino)年輕主廚競賽中獲得新加坡冠軍、東南亞前三名。兩人在2020年共同創辦的《MU: Taipei》，是當前人氣火紅的餐酒據點，此外，Nick吳盈憲也是2019、2020連續兩年入列亞洲50大酒吧(Asia's 50 Best Bars)的《Bar Mood》主理人。

兩人攜手客座INGE'S，將以調酒搭餐碰撞出驚喜創意。例如以煙燻龍舌蘭、萬壽菊及時蘿特調森林水調出乾淨清爽而帶有煙燻風味的調酒《It's Not Bloody Mary》，搭配以鮭魚檸汁醃生魚(ceviche)佐上魚子醬及泡泡米餅的小點；或是以椰子油與蘭姆酒做脂肪水洗、去除油份，再搭上新鮮鳳梨汁、萊姆汁、鮮奶油混合後過濾澄清的《White Pina Colada》，搭佐以炙燒鴨肝慕斯及雪莉醋韭蔥特製的焦糖千層酥。

相關資訊可洽INGE'S Bar & Grill：02-2175-7997。

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】 焦糖鴨肝、雪莉韭蔥、Puff Pastry搭配調酒White Pina Colada。圖／台北萬豪酒店提供

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】 馬達加斯加香草塔、 氮氣南瓜冰淇淋、綠芒果粉末，搭配調酒Peach Cheese Cake。圖／台北萬豪酒店提供

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】 油炸玉米筍、櫻花蝦、松露美乃滋搭配調酒Envy Me。圖／台北萬豪酒店提供

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】