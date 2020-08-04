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台北王朝《歌劇魅影》專案 住一晚+看歌劇=188元起

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台北王朝推出歌劇魅影專案。圖／台北王朝酒店提供
台北王朝推出歌劇魅影專案。圖／台北王朝酒店提供

被譽為百老匯最長壽音樂劇《歌劇魅影》睽違6年在登台，將於11/19~12/6在台北小巨蛋登場。台北王朝大酒店作為唯一官方指定飯店，即日起至12/6推出「《歌劇魅影》絕世住房優惠」，以超值住宿方案搭配《歌劇魅影》門票，最低188元起即可入住豪華客房。

深受全球歌劇迷喜愛的《歌劇魅影》即將於年底再度登台，王朝推出不同票價座位區搭配住房組合，搭配三倍券、最低188元起。除了欣賞歌劇，飯店也提供健身房及露天泳池供住客免費使用，SUNNY BUFFET自助早餐供應各式餐點，搭配得天獨厚高達16層樓採光極佳的挑高中庭，也是打卡熱點。

台北王朝大酒店坐落於敦北區，坐擁雙捷運（南京復興站+小巨蛋站），步行至台北小巨蛋只要3分鐘，欣賞歌劇最便利。電話：02-2719-8399 #3131、3132。

小巨蛋 酒店 捷運

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