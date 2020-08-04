首都飯店有「隱藏版網美房」！身分證號8、2、5享特價

主打歐式巴洛克宮廷設計的首都大飯店，為迎接七夕及飯店周年慶，特別推出隱藏版「香榭客房」入住體驗活動，凡身分證不分順序對中8、2、5三碼，可享1,825元雙人體驗價。

這間號稱「隱藏版的網美房」擁有15坪寬敞空間，獨立大陽台、搭配精緻木製家具與絨質沙發椅，充滿歐式莊園氛圍。由於房內色調、風格一致，優雅舒適又好拍，近期詢問度大增，成為不少網美指定入住的房型。

飯店表示，過去從未對外介紹的「香榭客房」，選在11周年公開，讓不能出國也想美美出遊的大小網美們，可享受如身在異國的浪漫旅程。

周年慶活動為身分證不論順序對中8、2、5三碼，享雙人含早餐體驗價1,825元；沒對中者，加入飯店臉書也可享不含早餐1,999元住宿優惠。參加活動都可抽0元住宿或825元住宿體驗。此外，周年慶活動結束後，IG打卡照最高人氣，還可獲得飯店神秘獎項。以上優惠皆可使用安心旅遊補助再折抵1千元。