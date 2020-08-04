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勞力士DAYTONA再創紀錄 蘇富比網拍新模式奏效

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
勞力士18K金Daytona「John Player Special」型號6264於倫敦單一拍品網上專場，以約台幣4600萬元成交，刷新網路鐘表拍賣得最高價紀錄。圖／蘇富比提供
勞力士18K金Daytona「John Player Special」型號6264於倫敦單一拍品網上專場，以約台幣4600萬元成交，刷新網路鐘表拍賣得最高價紀錄。圖／蘇富比提供

一枚超級罕見的骨董勞力士18K金Daytona「John Player Special」型號6264於倫敦單一拍品網上專場，以約台幣4600萬元（120萬英鎊）成交，刷新網路鐘表拍賣得最高價紀錄，也同時創造該表款的拍賣紀錄。這也是蘇富比自今年4月起第三度刷新網上鐘表拍賣最高成交紀錄。

這枚被稱為「John Player Special」、源自一級方程式車隊「Lotus F1」的標誌性黑、金色塗裝的 Paul Newman 時計，拍賣一開始便吸引5名藏家激烈競爭，經17口叫價後，最終以遠超拍前估價（32至65萬英鎊）高價成交。

自今年疫情爆發以來，因應實體拍賣活動變化，蘇富比便積極增加網路拍賣場次，並創新網路拍賣的型態，希望能與既有的實體拍賣做出區隔、抓緊全新的線上藏家族群。以鐘表為例，自4月起在香港率先推出的「每週名表精選」，以每週變化主題的方式快速推出鐘表拍賣專場，縮短了以往拍賣的週期，因新鮮感足大受歡迎，紐約、日內瓦及倫敦也都陸續加入。

新型態的拍賣也代表背後整個鑑價方式、買家註冊認證、收拍品的流程都有革新與加速。蘇富比2020年一月起至今共48場的鐘表網拍總成交額已來到2,800萬美元，成交數及總成交額都為去年同期之5倍及7倍。高價拍品的誕生可見網路下標者逐漸熟悉也更加信賴網路拍賣的整體型態，市場也益發成熟。

勞力士18K金Daytona「John Player Special」型號6264於倫敦單一拍品網上專場，以約台幣4600萬元成交，刷新網路鐘表拍賣得最高價紀錄。圖／蘇富比提供
勞力士18K金Daytona「John Player Special」型號6264於倫敦單一拍品網上專場，以約台幣4600萬元成交，刷新網路鐘表拍賣得最高價紀錄。圖／蘇富比提供
勞力士18K金Daytona「John Player Special」型號6264於倫敦單一拍品網上專場，以約台幣4600萬元成交，刷新網路鐘表拍賣得最高價紀錄。圖／蘇富比提供
勞力士18K金Daytona「John Player Special」型號6264於倫敦單一拍品網上專場，以約台幣4600萬元成交，刷新網路鐘表拍賣得最高價紀錄。圖／蘇富比提供
勞力士18K金Daytona「John Player Special」型號6264於倫敦單一拍品網上專場，以約台幣4600萬元成交，刷新網路鐘表拍賣得最高價紀錄。圖／蘇富比提供
勞力士18K金Daytona「John Player Special」型號6264於倫敦單一拍品網上專場，以約台幣4600萬元成交，刷新網路鐘表拍賣得最高價紀錄。圖／蘇富比提供

蘇富比 倫敦

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