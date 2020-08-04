勞力士DAYTONA再創紀錄 蘇富比網拍新模式奏效

一枚超級罕見的骨董勞力士18K金Daytona「John Player Special」型號6264於倫敦單一拍品網上專場，以約台幣4600萬元（120萬英鎊）成交，刷新網路鐘表拍賣得最高價紀錄，也同時創造該表款的拍賣紀錄。這也是蘇富比自今年4月起第三度刷新網上鐘表拍賣最高成交紀錄。

這枚被稱為「John Player Special」、源自一級方程式車隊「Lotus F1」的標誌性黑、金色塗裝的 Paul Newman 時計，拍賣一開始便吸引5名藏家激烈競爭，經17口叫價後，最終以遠超拍前估價（32至65萬英鎊）高價成交。

自今年疫情爆發以來，因應實體拍賣活動變化，蘇富比便積極增加網路拍賣場次，並創新網路拍賣的型態，希望能與既有的實體拍賣做出區隔、抓緊全新的線上藏家族群。以鐘表為例，自4月起在香港率先推出的「每週名表精選」，以每週變化主題的方式快速推出鐘表拍賣專場，縮短了以往拍賣的週期，因新鮮感足大受歡迎，紐約、日內瓦及倫敦也都陸續加入。