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隨身攜帶的珠寶盒 PRADA秋冬手環、腰帶還可以裝東西
可以當成飾品使用的迷你包流行持續熱燒中，不過今年秋冬PRADA掀起的則是嶄新的「迷你珠寶盒」風潮，用小巧的硬殼盒子搭配手環、腰帶變成百搭配件，像是把珍惜的寶物隨身帶著走，看起來特殊又精緻，充滿趣味巧思。
這系列的迷你珠寶盒手環、腰帶主要使用的是Saffiano皮革搭配金屬飾邊，內裡也有皮革襯裡。外觀有金屬PRADA字樣點綴，提供圓形、八邊形兩種選擇，配色則是有紅色、黑色、白色、粉藍和粉紅，另外也有六邊形的肩背硬殼包樣式設計。
此外還有另一款全金屬款式的手環，尺寸更迷你的外型有點像是很多七、八年級生小時候玩過的口袋芭比（Polly Pocket）盒子，高調的金色外盒配上黑色皮革手環，俐落配色和造型可以替整體穿搭增添更帥氣的風格。
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