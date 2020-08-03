別讓珠寶駕馭妳！香奈兒耳環風格語彙 穿搭秘技曝光

耳環到底怎麼戴才能顯得時髦？為什麼買一樣的耳環別人就是感覺很會搭？

香奈兒推出一系列風格語彙，以圖像方式告訴大家香奈兒高級珠寶耳環的各種配戴方式與搭配原則：對稱、強烈、重複、不對稱、層疊配戴…… 就算是既有的單品，運用這些聰明的穿搭訣竅，也能變出與眾不同的新風貌。