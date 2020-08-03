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別讓珠寶駕馭妳！香奈兒耳環風格語彙 穿搭秘技曝光

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
風格語彙一：對稱。追求絕對的對稱平衡。圖／香奈兒提供
風格語彙一：對稱。追求絕對的對稱平衡。圖／香奈兒提供

耳環到底怎麼戴才能顯得時髦？為什麼買一樣的耳環別人就是感覺很會搭？

香奈兒推出一系列風格語彙，以圖像方式告訴大家香奈兒高級珠寶耳環的各種配戴方式與搭配原則：對稱、強烈、重複、不對稱、層疊配戴…… 就算是既有的單品，運用這些聰明的穿搭訣竅，也能變出與眾不同的新風貌。

第一種風格語彙的配搭方式是對稱，也就是兩側配戴同副耳環，以全然完美的對稱，達到視覺上的平衡。若想創造強烈的風格，則可以單邊大型耳環點綴耳際，創造吸睛焦點。而所謂「重複」的風格配搭法，則是將同一副耳環配戴在同側，大膽展現個性。不對稱風格的配搭法，則是從一副耳環僅配戴單只，將它當成單邊耳環。最後，假設以上都還算輕而易舉，不妨嘗試層疊配戴的風格，混搭多副耳環，層疊配戴，挑戰無限可能。.

Comète不對稱耳環，30萬2,000元。圖／香奈兒提供
Comète不對稱耳環，30萬2,000元。圖／香奈兒提供
風格語彙四：不對稱。只取一對耳環其中的單只配戴。圖／香奈兒提供
風格語彙四：不對稱。只取一對耳環其中的單只配戴。圖／香奈兒提供
Ruban耳環，25萬6,000元。圖／香奈兒提供
Ruban耳環，25萬6,000元。圖／香奈兒提供
風格語彙三：重複。將同一副耳環都待在同一邊，創造嶄新的視覺效果。圖／香奈兒提供
風格語彙三：重複。將同一副耳環都待在同一邊，創造嶄新的視覺效果。圖／香奈兒提供
Comète單邊耳環，30萬元。圖／香奈兒提供
Comète單邊耳環，30萬元。圖／香奈兒提供
Bouton de Camélia耳環，16萬9,000元。圖／香奈兒提供
Bouton de Camélia耳環，16萬9,000元。圖／香奈兒提供
風格語彙二：強烈。以單邊耳環創造強烈的視覺效果。圖／香奈兒提供
風格語彙二：強烈。以單邊耳環創造強烈的視覺效果。圖／香奈兒提供
風格語彙五：層疊配戴。挑戰混搭多副耳環。圖／香奈兒提供
風格語彙五：層疊配戴。挑戰混搭多副耳環。圖／香奈兒提供
Coco Crush不對稱耳環，19萬9,000元。圖／香奈兒提供
Coco Crush不對稱耳環，19萬9,000元。圖／香奈兒提供
風格語彙五：層疊配戴。挑戰混搭多副耳環。圖／香奈兒提供
風格語彙五：層疊配戴。挑戰混搭多副耳環。圖／香奈兒提供
Coco Crush耳環，17萬4,000元。圖／香奈兒提供
Coco Crush耳環，17萬4,000元。圖／香奈兒提供
風格語彙四：不對稱。只取一對耳環其中的單只配戴。圖／香奈兒提供
風格語彙四：不對稱。只取一對耳環其中的單只配戴。圖／香奈兒提供
Bouton de Camélia耳環，31萬7,000元。圖／香奈兒提供
Bouton de Camélia耳環，31萬7,000元。圖／香奈兒提供
風格語彙四：不對稱。只取一對耳環其中的單只配戴。圖／香奈兒提供
風格語彙四：不對稱。只取一對耳環其中的單只配戴。圖／香奈兒提供
Plume de CHANEL耳環，32萬元。圖／香奈兒提供
Plume de CHANEL耳環，32萬元。圖／香奈兒提供
風格語彙一：對稱。追求絕對的對稱平衡。圖／香奈兒提供
風格語彙一：對稱。追求絕對的對稱平衡。圖／香奈兒提供
Comète耳環，25萬元。圖／香奈兒提供
Comète耳環，25萬元。圖／香奈兒提供
Plume耳環，52萬1,000元。圖／香奈兒提供
Plume耳環，52萬1,000元。圖／香奈兒提供
Bouton de Camélia耳環，15萬2,000元。圖／香奈兒提供
Bouton de Camélia耳環，15萬2,000元。圖／香奈兒提供
風格語彙三：重複。將同一副耳環都待在同一邊，創造嶄新的視覺效果。圖／香奈兒提供
風格語彙三：重複。將同一副耳環都待在同一邊，創造嶄新的視覺效果。圖／香奈兒提供
風格語彙五：層疊配戴。挑戰混搭多副耳環。圖／香奈兒提供
風格語彙五：層疊配戴。挑戰混搭多副耳環。圖／香奈兒提供
風格語彙一：對稱。追求絕對的對稱平衡。圖／香奈兒提供
風格語彙一：對稱。追求絕對的對稱平衡。圖／香奈兒提供

香奈兒 珠寶

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