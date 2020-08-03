科技萌力來襲！Epson拉拉熊標籤機、哆啦A夢翻譯機融化你心

科技品不只功能不斷進化，現在連外型也花樣百出，萌出新高度！廣受手作族喜愛的Epson標籤機再推出新款拉拉熊懶萌日常標籤機LW-K200RK，可愛呆萌的拉拉熊外觀讓人愛不釋手，擁有更輕巧好攜的機身設計，更獨家內建豐富的拉拉熊素材，以及全新推出的4款拉拉熊標籤帶，不管是烘焙手作族、廚房分類收納、媽媽幫小孩印姓名貼、辦公室療癒應用，都能輕鬆完成。

Epson LW-K200RK的主機機身僅400克，外觀除了有萌系教主拉拉熊，還有他的夥伴們小白熊與小黃雞一同登場；內建149個拉拉熊圖形文字、39個外框及7種插圖素材，獨家支援「圖形套字」功能，讓使用者運用拉拉熊圖案搭配3種可愛字體，盡情展現個人的多元創意。LW-K200RK可支援多達上百款的6/9/12/18mm規格標籤帶，以及此次全新推出的4款拉拉熊設計標籤帶，長度能隨心所欲搭配文字多寡調整，讓使用者盡情發揮手作巧思。

透過Epson標籤機，可印製客製化緞帶以及小旗子為烘焙點心進行裝飾，收納整理廚房食材、標註保存期限，為日常使用添加可愛的小巧思。圖／EPSON提供

另外，目前在嘖嘖集資平台推出預購活動的POCKETALK Doraemon Edition雙向智慧翻譯機，也擁有超可愛的哆啦A夢造型，正面的「TALK」鍵就像哆啦A夢頸上的黃色鈴鐺，機身則採用象徵哆啦A夢身體與尾巴的藍色背蓋與紅色小圓點，搭配超可愛四次元口袋造型收納袋配件，吸睛度更是破表！

POCKETALK Doraemon Edition雙向智慧翻譯機正於嘖嘖預購中，首波早鳥方案可享有10,500元限量優惠價，另加贈哆啦A夢保護殼。圖／貝殼放大提供

掌上型小巧尺寸的POCKETALK Doraemon Edition雙向智慧翻譯機功能超強大，支援高達75種語言翻譯，包含55種語言的雙向語音翻譯和相機即拍即翻、20種語言的文字翻譯；內建全球通用的eSIM，使用者可在133個地區享受2年免費的行動網路。另外還內建800萬素相機和雙降噪麥克風，遇到看不懂的菜單、路標，還是在嘈雜的環境中都能輕鬆使用翻譯功能，還有雙向換算160種貨幣功能，血拼、殺價全都靠這台搞定。防疫期間無法出國，使用內建的36堂英文情境互動會話課，超前部署訓練口說對話也很實用。