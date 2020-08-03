肉盤超過22盎司！原燒O-NiKU新出5款雙人餐 猜拳再送肉

王品旗下的燒肉餐廳「原燒」與「原燒O-NiKU」近期全面整合，統一成為「原燒O-NiKU」，並且新推出5款雙人套餐組，主打大份量、高cp值，其中還包含有以特殊刀法切割而成的「鑽切牛小排」。透過不同肉品、醬料、配菜的交錯組合，共可創造出96種吃法，增添民眾用餐新意。為慶祝新菜上市，即日起消費3人套餐，即贈「燒肉花」。

已經有16年歷史的原燒，近年推出子品牌「原燒O-NiKU」，標榜依照不同的地區屬性，打造出不同的用餐環境風格。自8月4日起，現有的原燒全面升級成為原燒O-NiKU，全台總店數為16間。店內原本以單人套餐為主的菜單，也新增厚切豚、鑽切牛、經典牛、極上牛與極品和牛等5款雙人套餐組合，每套售價1,388～2,288元，亦可加價升級為3人套餐。

每款雙人套餐都有6～7種肉品，肉類總重達22～26盎司，較過去3～4種肉品的套餐更為豐富。以「鑽切牛套餐」為例，擔任主角的「鑽切牛小排」使用鑽石切割法切製而成，透過燒烤後，可帶來外酥內軟的口感。同時套餐中還有牛肉火山、椒鹽雪花豚、霜降松阪豬、厚切豚肩排、蔥鹽雞腿丁、干貝、草蝦等食材，還有甜點、沙拉、炊飯與飲料。為了增添變化，套餐另附有蔥鹽醬、韓式泡菜、醃漬大根等3種小菜，以及4種醬料，還有生菜葉、墨西哥餅皮等2種包料，民眾可以用不同種類的肉品，配上不同的小菜、醬料與包料，自由搭配出96種創意吃法。