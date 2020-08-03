滿滿的豹紋還會發光！VALENTINO打造碧昂絲最新造型

時尚霸氣的流行天后碧昂絲（Beyoncé）最近推出了最新的視覺專輯《Black Is King》，首波推出的單曲《ALREADY》MV也已釋出，碧昂絲在其中換穿多套華服，展現「Queen B」的超強氣場。

當中最讓人矚目的，絕對就是那一整套豹紋造型，因為這張專輯是啟發自迪士尼《獅子王》電影，而豹紋呈現出的野性之美也正好呼應這樣的概念，而碧昂絲還在MV中乘坐豹紋主題的跑車，秀出凹凸有致的豐滿身型，滿滿的豹紋也讓人看得目眩神迷。

豹紋服裝由VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccioli親自為碧昂絲操刀量身打造而成，滿版的豹紋刺繡不只是豹紋而已，還以亮片和水鑽呈現出閃亮亮的光澤，搭配鑽飾墨鏡，整體非常奢華高調。而外罩的斗篷同樣也是出自Pierpaolo Piccioli之手，整體線條保留VALENTINO標誌性的浪漫古典元素，超長的衣擺也讓碧昂絲走起路來霸氣滿分！