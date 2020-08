滿滿的豹紋還會發光！VALENTINO打造碧昂絲最新造型

時尚霸氣的流行天后碧昂絲(Beyoncé)最近推出了最新的視覺專輯《Black Is King》,首波推出的單曲《ALREADY》MV也已釋出,碧昂絲在其中換穿多套華服,展現「Queen B」的超強氣場。

當中最讓人矚目的,絕對就是那一整套豹紋造型,因為這張專輯是啟發自迪士尼《獅子王》電影,而豹紋呈現出的野性之美也正好呼應這樣的概念,而碧昂絲還在MV中乘坐豹紋主題的跑車,秀出凹凸有致的豐滿身型,滿滿的豹紋也讓人看得目眩神迷。

豹紋服裝由VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccioli親自為碧昂絲操刀量身打造而成,滿版的豹紋刺繡不只是豹紋而已,還以亮片和水鑽呈現出閃亮亮的光澤,搭配鑽飾墨鏡,整體非常奢華高調。而外罩的斗篷同樣也是出自Pierpaolo Piccioli之手,整體線條保留VALENTINO標誌性的浪漫古典元素,超長的衣擺也讓碧昂絲走起路來霸氣滿分!