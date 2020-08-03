爸爸哪一型？父親節送表 梵克雅寶、HUBLOT送到心坎裡
父親節將至，送一枚高級腕表給辛苦的父親，讓父親隨身可以配戴子女的孝心、在親友之間也面子十足，是許多人送禮的首選。在選購表的時後，除了先規劃預算，也最好將父親平常的風格和生活習慣納入可量，才能選到送到心坎裡的好表。
針對平日常習慣穿著襯衫西裝，走成熟紳士風、講究優雅與雋永美學的父親，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）Pierre Arpels腕表纖薄典雅，12點與6點兩端的創新中軸表耳設計辨識度高。白色漆面中央裝飾著的蜂巢形排列菱形標誌，與男士領結襯衫織料圖案相呼應。簡潔幹練的設計是以珠寶起家的梵克雅寶所推出的第一款男士腕表，早在1949年就由品牌傳人皮埃爾雅寶（Pierre Arpels）為自己配戴需求而創作出來，直到1967年才公開發售。除了經典三針，還有以逆跳與跳時顯示的雙時區功能款。
而穿著篇運動休閒、或走潮流路線的爸爸，以「融合的藝術Art of Fusion」而聞名的瑞士製表品牌宇舶表（HUBLOT），則有時尚潮流當紅的酒桶形表殼45毫米Spirit of Big Bang，搭載超長十日動力Meca-10自製機芯的新作Spirit of Big Bang Meca-10腕表。表殼設計系耶將宇舶旗下最著名的主力Big Bang系列的所有特色，熔鑄於全新酒桶造型之中：包括六個H型螺絲表圈、位於面盤兩側的造型表耳、高度易讀性的夜光塗料指針，精密的三明治式多層理等。全系列共推出三種版本，包括鈦金屬、黑色陶瓷與宇舶獨家材質皇金（King Gold），搭配宇舶標誌性橡膠表帶。
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