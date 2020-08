爸爸哪一型？父親節送表 梵克雅寶、HUBLOT送到心坎裡

父親節將至,送一枚高級腕表給辛苦的父親,讓父親隨身可以配戴子女的孝心、在親友之間也面子十足,是許多人送禮的首選。在選購表的時後,除了先規劃預算,也最好將父親平常的風格和生活習慣納入可量,才能選到送到心坎裡的好表。

針對平日常習慣穿著襯衫西裝,走成熟紳士風、講究優雅與雋永美學的父親,梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)Pierre Arpels腕表纖薄典雅,12點與6點兩端的創新中軸表耳設計辨識度高。白色漆面中央裝飾著的蜂巢形排列菱形標誌,與男士領結襯衫織料圖案相呼應。簡潔幹練的設計是以珠寶起家的梵克雅寶所推出的第一款男士腕表,早在1949年就由品牌傳人皮埃爾雅寶(Pierre Arpels)為自己配戴需求而創作出來,直到1967年才公開發售。除了經典三針,還有以逆跳與跳時顯示的雙時區功能款。