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用聞的珠寶 卡地亞LES ÉPURES DE PARFUM香水限定登場
卡地亞（CARTIER）調香大師Mathilde Laurent，想像「將生命的纖柔香氛置於瓶中」，蘊釀出全新Épures de parfum香水系列共三件新作，彷彿三款看不見的頂級珠寶，獻給尋覓純粹而非繁複嗅覺之美的人：Pur Muguet香水、Pur Kinkan香水、Pur Magnolia香水：僅於台北101、微風廣場、台南新光三越及高雄漢神百貨卡地亞專賣店內限定販售。
Pur Muguet香水，以純潔無瑕的鈴蘭為主調，是將鈴蘭精緻焠鍊後的幻覺，其綠色的葉子和細膩的花瓣具有簡單而精緻的氣味。當代化的古老細頸花瓶，展現前所未有的極度真實感。以清新自然的柑橘為主調的Pur Kinkan，是新採摘的亞洲柑橘類水果金桔的閃耀、美味、和能量，它的皮、類似檸檬味的汁、果肉和酸味的新鮮。而Pur Magnolia香水以明亮動人的木蘭為主調，褪去以往的典雅浪漫，從樹上懸垂而下，清新鮮活地襲向感官。
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