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7-ELEVEN鮮食設備全面進化 熱壓吐司狂賣再推爆漿芋泥新品

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
7-ELEVEN去年12月底開始區域測試，將配菜、小吃等商品以吊掛方式陳列，成功帶動相關業績成長近5成。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN去年12月底開始區域測試，將配菜、小吃等商品以吊掛方式陳列，成功帶動相關業績成長近5成。圖／7-ELEVEN提供

宅經濟加上疫情影響，加速帶動消費習慣改變，讓今年超商鮮食與袋裝即食商品商機超興旺。7-ELEVEN表示，麵包、甜點及配菜小吃為鮮食主力結構之一，每年締造上億元商機，為了讓消費者擁有更便利舒適的消費體驗，近期斥資千萬打造進化版的鮮食設備及改變商品陳列方式，像是「新式麵包架」及「精品咖啡限定雙溫甜點櫃」搶攻併買商機，更將配菜小吃改成「吊掛式陳列」，而推出後大受歡迎的「自動熱壓吐司機」，也持續推出新商品，滿足消費者多變的口味。

據7-ELEVEN統計，1年門市可賣出超過2億個麵包及三明治。看準商機，打造將包裝麵包及現烤麵包整合於單一貨架販售的新式麵包架，採用玻璃櫥窗及抽屜式設計，方便拿取又兼顧衛生，目前已導入近80店。另外，也於台北匯陽及台中超億精品咖啡門市導入「精品咖啡限定雙溫甜點櫃」，玻璃蛋糕櫃裡展示Mister Donut甜甜圈、手工甜點、三明治、熱壓吐司等豐富下午茶點心，未來視商圈擴大導入。

7-ELEVEN也觀察到日本、泰國的便利商店都有吊掛商品陳列，因此從去年12月底開始區域測試，將配菜、小吃等商品改以吊掛方式陳列，方便消費者挑選，其中雞胸肉系列及石安牧場溫泉蛋，單月就能較之前多賣50萬份。即日起再推出美威義式香草鮭魚菲力、綠竹筍等新品，滿足民眾24小時即食新選擇。

而從今年3月推出的全新商品熱壓吐司，目前已導入13店，操作省力的特性讓店員僅需拆開包裝、將商品放入自動化熱壓吐司機，按下啟動鍵不到3分鐘，香噴噴的熱壓吐司即可出爐，最高單店一天能賣出300份。即日起再與名店振頤軒聯名推出「振頤軒爆漿芋到泥」全新口味，大甲芋泥搭配切達起司，可望再帶動一波買氣。

7-ELEVEN今年6月起打造新式麵包貨架，將包裝麵包及現烤麵包整合於單一貨架販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今年6月起打造新式麵包貨架，將包裝麵包及現烤麵包整合於單一貨架販售。圖／7-ELEVEN提供
振頤軒爆漿芋到泥熱壓吐司，建議售價60元。圖／7-ELEVEN提供
振頤軒爆漿芋到泥熱壓吐司，建議售價60元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今年3月推出全新商品熱壓吐司，目前已導入13店，店員操作省力快速，最高單店1天能賣出300份。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今年3月推出全新商品熱壓吐司，目前已導入13店，店員操作省力快速，最高單店1天能賣出300份。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起於部分精品咖啡門市導入「精品咖啡限定雙溫甜點櫃」，搶攻併買商機。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起於部分精品咖啡門市導入「精品咖啡限定雙溫甜點櫃」，搶攻併買商機。圖／7-ELEVEN提供

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