2020必看神劇《半澤直樹》台灣開播 KKTV「加倍奉還」

在2013年在日播出時曾創下42.2%收視奇蹟，橫掃當年各大日劇獎項的《半澤直樹》，時隔7年，續篇終於在7月19日於日本首播，收視直上22%，一登場就拿下令和民放日劇最高收視，並空降世界推特趨勢冠軍，現象級神劇當之無愧！更棒的消息是，KKTV不讓台灣觀眾苦等太久，宣布8月3日起上架跟播現在正在日本播出的《半澤直樹》，每週一更新。

目前正在日本熱播中的《半澤直樹》，原班人馬均回歸演出，並加入了不少心血角色，劇情則延續先前的故事線，描述半澤直樹舉報上司大和田常務後，反而被外調至東京中央證券擔任營業企劃部長，負責一項IT產業的收購案，不料卻遭總公司「東京中央銀行」半路殺出想要搶生意，半澤將會如何施展合縱連橫的策略，擊敗藏身於總公司中、背後策劃暗盤的大魔王。

而為了讓觀眾可以更融入劇情，KKTV也於8月起上架了2013年版的《半澤直樹》，讓大家可以先複習先前的故事，再接著追新劇更有感。