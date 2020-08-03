拚商機！三倍券上路第一個節日 新世代爸爸瘋AI智能禮

三倍券上路後迎來的第一個節日－父親節，即將在本周六登場，還在為父親節要買什麼禮物傷腦筋嗎？根據HAPPY GO旗下GO SURVEY市場研究公布一份調查發現，不論任何年齡層的老爸們，皆有高達7成的比例喜歡關注數位科技資訊，並定期更新智慧型手機、筆電等科技產品系統。

該份調查還指出，其中iPad/AirPods、智慧型手錶等3C科技產品與時下最夯的特斯拉、Gogoro等電動汽、機車，更是30-39歲科技潮流老爸心中夢幻禮物清單的前三名，29歲以下的年輕爸爸則最習慣在運動時配戴時尚與實用兼具的穿戴型裝置，科技潮流單品儼然成為新世代帥老爸的選擇。

想要以科技潮流單品討好新世代帥老爸，「AI保養品」則是另一個新選擇。訴求結合串聯大數據、物聯網、雲端及人工智慧技術的保養品牌iCi「新轉肌」今年父親節聯手由曾雅妮代言的Golface高爾夫產業，共同利用AI科技智能，讓老爸享受艷陽下高爾夫球運動又能兼具皮膚保養的專屬體驗。

品牌以「iCi App」結合讓高爾夫球友體驗更便捷的智慧化服務「Golface App」，運用市面上首款個人、攜帶式的肌膚檢測儀，具備AI人工智慧的iCi App為搭配；從iCi肌膚檢測儀取得當天在戶外揮桿即時肌膚「含水量」、「黑色素」、「含氧量」、「皮脂」等膚況數據，訴求在數秒內即可運用獨家AI肌膚模型與各種相關演算法分析，適時調理烈日下個人最佳膚況。

同時，Golface App也整合「用戶資料」與「球場管理」系統，透過智慧數據分析應用，包括：自動回報球場現況，並透過雲端規劃出最佳派車路線，大幅降低球場塞車狀況，及每次擊球後，個人和團體成績同步登錄至個人App帳號，能隨時更新自己與團隊的成績排名。

迎戰父親節商機，即日起至8月8日iCi「新轉肌」推出官網購買一組iCi經典太空修護膠囊組合，享有88折優惠，再加送一張曾雅妮代言的Golface高爾夫球券。