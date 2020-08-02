不用綁鞋帶！UGG新款拉鍊運動鞋傳遞90年代西岸熱情

聚焦90年代的復古潮流還未退燒，UGG早秋系列運動鞋也依然扣緊這個主題，推出許多款外型都很有90年代美式風格的鞋款。

其中最主打的就是「CA805」拉鍊運動鞋，命名來自UGG起源地加州的區碼，主要想把西海岸的熱情、輕鬆愜意融入設計。這系列鞋款強調多功能拉鍊，方便穿脫，鞋舌內部則以彈力鬆緊帶固定，所以也不會因為沒有鞋帶就容易鬆脫。外觀上選擇繽紛糖果顏色與霓虹豹紋拼接設計和編織細節重現加州的各種景色，5公分超厚鞋底也滿足現在很多女生穿得休閒的同時也希望能夠擁有長腿的視覺效果，而鞋底採用具有全天候緩震效果的TREADLITE專利輕翼科技大底，也增加了舒適度。