吹牛送豬五花、單身加價升級吃到飽！八色烤肉優惠3波

來自韓國的「八色烤肉」，將於8月3日起，舉辦為期6天的登台5週年慶祝活動，點選任一套餐並加價38元，即可抽獎獲得餐點，並加碼贈送回客券。另外為慶祝父親節，店內也提供「爸王肚套餐」，民眾還可以現場玩骰盅遊戲，獲勝者即贈送食材。針對單身度過情人節的民眾，亦有專屬的加價吃到飽優惠。

8月3日至8月8日期間至八色烤肉，點選任一套餐，可無限加價38元，抽出多項人氣餐點，包括有櫻桃嫩鴨胸、椒鹽去骨雞腿肉、秘醬雞頸肉、辣炒年糕、招牌韓式辣雞翅等不同餐點。活動期間用餐，並加碼贈送回客券。

至8月9日之前，店內也推出「父親節愛爸爸三層肚活動」，期間點選限定的「爸王肚套餐」，即可讓爸爸與店員挑戰吹牛、比大小等骰盅遊戲，挑戰成功即贈送「爸爸肚子上的三層原味豬五花」。「爸王肚套餐」價格為2,888元，內容包含極黑和牛紐約客、醬淋牛五花、八色烤肉、伊比利豬肋條、椒鹽去骨雞腿肉、綜合海鮮煎餅、鹽烤草蝦、北海道生食級干貝。

另外在8月21日至8月25日期間，還推出「情人節單身狗活動」。單身者與朋友來店點選4人以上套餐，每人加價111元，就可享有櫻桃嫩鴨胸、秘醬雞軟骨、秘醬雞頸肉、椒鹽去骨雞腿肉、招牌椒鹽豬五花、產銷履歷梅花肉及飲料喝到飽和拉麵、白飯吃到飽。