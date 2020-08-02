戶外咖必備 炫彩真無線藍牙耳機變身運動時尚配件

除了追求便利性、音質效果、智慧功能，近來真無線藍牙耳機更晉身時尚配件，以繽紛色彩、符合人體工學設計的外型，以及更強大的功能驚艷亮相。

1MORE萬魔聲學推出ColorBuds時尚豆真無線耳機，採用迷你尺寸的全頻動鐵單元，提升音效的細緻度及臨場感，同時保持超輕巧的重量；除了由榮獲4次葛萊美獎的錄音大師Luca Bignardi親自定調，造就均衡聽感與音質，並針對Android與iOS系統進行音質優化處理。續航力可連續使用22小時，還具備IPX5防潑水防汗功能。ColorBuds時尚豆真無線耳機一次推出幻夜黑、櫻花粉、流光金及蜂鳥綠4款新色，充電盒更採用亮光UV材質，超級搶眼。

1MORE ColorBuds時尚豆真無線耳機採用符合人體工學設計，提供不同尺寸的入耳式矽膠耳套，能依照個人的耳廓大小自由搭配。圖／1MORE提供

Bang & Olufsen最近也推出首款真無線藍牙運動耳機Beoplay E8 Sport，搭載藍牙5.1規格並支援AAC與aptX技術，內建4個麥克風可提供清晰通話品質，透過耳機上的觸控功能可輕鬆操作各種播放功能，無線充電盒採用帶紋理橡膠結合陽極化鋁合金設計，讓耳機最長可達30小時使用時間，搭配IP57防塵防水等級，在下雨天與運動流汗時都能放心使用。同步還推出與On running雲端跑鞋聯手打造的E8 Sport特別版。

Beoplay E8 Sport提供不同大小的矽膠耳塞及柔軟耳翼，輕盈服貼的形狀滿足使用者配戴需求。圖／遠寬電信提供 Bang & Olufsen首款真無線藍牙運動耳機Beoplay E8 Sport台灣上市，有星辰黑與氧氣藍2色，建議售價 12,250元。圖／遠寬電信提供

Sony全新WF-SP800N運動真無線主動式降噪耳機，搭載獨家降噪技術，透過全新升級的演算法和麥克風配置顯著提升隔絕環境音，營造更不受打擾的運動情境。WF-SP800N也是首款配備「快速注意模式」的運動耳機，只要輕觸耳機面板即可自動降低音量接收外在聲音，面對面溝通不受影響；同步也支援「環境音模式」，在戶外運動時開啟即可藉由麥克風主動接收環境聲音，隨時注意周遭狀況，在享受音樂的同時也可確保安全性。另外，透過App開啟「彈性音效控制」功能，還可運用全新搭載AI智慧功能自動偵測活動狀態，依據環境主動變更適合的聆聽模式。

Sony WF-SP800N擁有環境音模式讓戶外運動更安全便利。圖／Sony提供 Sony WF-SP800N採用IP55認證，防水防塵可直接用水清洗且適用於戶外活動。圖／Sony提供 Sony WF-SP800N運動真無線主動式降噪耳機，建議售價6,490元，共有黑、白、藍、橘4色選擇。圖／Sony提供