戶外咖必備 炫彩真無線藍牙耳機變身運動時尚配件
除了追求便利性、音質效果、智慧功能，近來真無線藍牙耳機更晉身時尚配件，以繽紛色彩、符合人體工學設計的外型，以及更強大的功能驚艷亮相。
1MORE萬魔聲學推出ColorBuds時尚豆真無線耳機，採用迷你尺寸的全頻動鐵單元，提升音效的細緻度及臨場感，同時保持超輕巧的重量；除了由榮獲4次葛萊美獎的錄音大師Luca Bignardi親自定調，造就均衡聽感與音質，並針對Android與iOS系統進行音質優化處理。續航力可連續使用22小時，還具備IPX5防潑水防汗功能。ColorBuds時尚豆真無線耳機一次推出幻夜黑、櫻花粉、流光金及蜂鳥綠4款新色，充電盒更採用亮光UV材質，超級搶眼。
Bang & Olufsen最近也推出首款真無線藍牙運動耳機Beoplay E8 Sport，搭載藍牙5.1規格並支援AAC與aptX技術，內建4個麥克風可提供清晰通話品質，透過耳機上的觸控功能可輕鬆操作各種播放功能，無線充電盒採用帶紋理橡膠結合陽極化鋁合金設計，讓耳機最長可達30小時使用時間，搭配IP57防塵防水等級，在下雨天與運動流汗時都能放心使用。同步還推出與On running雲端跑鞋聯手打造的E8 Sport特別版。
Sony全新WF-SP800N運動真無線主動式降噪耳機，搭載獨家降噪技術，透過全新升級的演算法和麥克風配置顯著提升隔絕環境音，營造更不受打擾的運動情境。WF-SP800N也是首款配備「快速注意模式」的運動耳機，只要輕觸耳機面板即可自動降低音量接收外在聲音，面對面溝通不受影響；同步也支援「環境音模式」，在戶外運動時開啟即可藉由麥克風主動接收環境聲音，隨時注意周遭狀況，在享受音樂的同時也可確保安全性。另外，透過App開啟「彈性音效控制」功能，還可運用全新搭載AI智慧功能自動偵測活動狀態，依據環境主動變更適合的聆聽模式。
而Jabra近期則是針對新款Elite系列產品推出可依個人使用情境及聽力特點進行音頻優化的最新技術「Jabra MySound」，只要透過Jabra Sound+ App進行一系列蜂鳴聲聽力測試，耳機就能根據個人的聽力特點自動進行調整。同步推出的MyControls新功能，更能讓使用者根據使用習慣設定耳機按鍵，依照慣用手勢自行設定常用的通話、音樂、智慧助理功能，讓藍牙耳機功能更具個人化特色。
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