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瞬間變身超辣「腿精」！女星都愛細繫帶高跟涼鞋
今天大陸騰訊視頻舉行年度發布會，眾出席的女星在造型上爭奇鬥艷，搶鏡的除了服裝，其實鞋子也都各有重點。炎熱的天氣許多人都選擇穿上高跟涼鞋，尤其大家偏愛細繫帶款式，每個都變身超辣「腿精」！
迪麗熱巴身穿一襲黑色長禮服，下身開超高衩的剪裁露出好一大截美腿，寬版金屬頸鍊增添霸氣，而她腳上搭配的則是Stuart Weitzman的黑色極細繫帶高跟涼鞋，露出許多腳部肌膚又讓整體看來有延伸效果，腿變得更長。
另一位也擁有雪白美腿的女星楊冪，在活動中則是穿了兩件不同風格的衣服，都大秀美腿。其中一件西裝樣式的短洋裝，用硬挺的基本輪廓搭配柔軟優雅的荷葉邊細節，浪漫又有型，配Giuseppe Zanotti秋冬的黑色Odile高跟涼鞋，在腳後跟處也有浪漫的黑色網紗裝飾，很完美地呼應服裝造型風格，這雙鞋之前也分別受到《雖然是精神病但沒關係》的徐睿知和Red Velvet成員朴秀英(Joy)的青睞，兩人也都曾在劇中和活動上穿著同款鞋現身，可以說是今年秋冬最熱門的鞋款之一。
Angelababy則是用夢幻粉色大禮服配銀色的細繫帶高跟涼鞋，一次展現隆重典雅和火辣俐落的混搭風，一雙美腿也像是自帶反光板那樣白皙性感。
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