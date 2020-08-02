快訊

台南六甲逆孫二度縱火阿公命危 警將他3罪嫌送辦

立委趙正宇涉貪100萬交保 檢方即時抗告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瞬間變身超辣「腿精」！女星都愛細繫帶高跟涼鞋

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
炎熱夏天女星偏愛細繫帶款式高跟涼鞋，每個都變身超辣「腿精」。圖／摘自微博
炎熱夏天女星偏愛細繫帶款式高跟涼鞋，每個都變身超辣「腿精」。圖／摘自微博

今天大陸騰訊視頻舉行年度發布會，眾出席的女星在造型上爭奇鬥艷，搶鏡的除了服裝，其實鞋子也都各有重點。炎熱的天氣許多人都選擇穿上高跟涼鞋，尤其大家偏愛細繫帶款式，每個都變身超辣「腿精」！

迪麗熱巴身穿一襲黑色長禮服，下身開超高衩的剪裁露出好一大截美腿，寬版金屬頸鍊增添霸氣，而她腳上搭配的則是Stuart Weitzman的黑色極細繫帶高跟涼鞋，露出許多腳部肌膚又讓整體看來有延伸效果，腿變得更長。

另一位也擁有雪白美腿的女星楊冪，在活動中則是穿了兩件不同風格的衣服，都大秀美腿。其中一件西裝樣式的短洋裝，用硬挺的基本輪廓搭配柔軟優雅的荷葉邊細節，浪漫又有型，配Giuseppe Zanotti秋冬的黑色Odile高跟涼鞋，在腳後跟處也有浪漫的黑色網紗裝飾，很完美地呼應服裝造型風格，這雙鞋之前也分別受到《雖然是精神病但沒關係》的徐睿知和Red Velvet成員朴秀英(Joy)的青睞，兩人也都曾在劇中和活動上穿著同款鞋現身，可以說是今年秋冬最熱門的鞋款之一。

Angelababy則是用夢幻粉色大禮服配銀色的細繫帶高跟涼鞋，一次展現隆重典雅和火辣俐落的混搭風，一雙美腿也像是自帶反光板那樣白皙性感。

迪麗熱巴身穿一襲黑色長禮服配Stuart Weitzman的黑色極細繫帶高跟涼鞋。圖／摘自微博
迪麗熱巴身穿一襲黑色長禮服配Stuart Weitzman的黑色極細繫帶高跟涼鞋。圖／摘自微博
楊冪穿上西裝樣式的短洋裝配Giuseppe Zanotti秋冬的黑色Odile高跟涼鞋。圖／摘自微博
楊冪穿上西裝樣式的短洋裝配Giuseppe Zanotti秋冬的黑色Odile高跟涼鞋。圖／摘自微博
楊冪穿上西裝樣式的短洋裝配Giuseppe Zanotti秋冬的黑色Odile高跟涼鞋。圖／摘自微博
楊冪穿上西裝樣式的短洋裝配Giuseppe Zanotti秋冬的黑色Odile高跟涼鞋。圖／摘自微博
迪麗熱巴身穿一襲黑色長禮服配Stuart Weitzman的黑色極細繫帶高跟涼鞋。圖／摘自微博
迪麗熱巴身穿一襲黑色長禮服配Stuart Weitzman的黑色極細繫帶高跟涼鞋。圖／摘自微博
《雖然是精神病但沒關係》的徐睿知也穿過Giuseppe Zanotti秋冬的黑色Odile高跟涼鞋。圖／摘自Netflix、品牌提供
《雖然是精神病但沒關係》的徐睿知也穿過Giuseppe Zanotti秋冬的黑色Odile高跟涼鞋。圖／摘自Netflix、品牌提供
Angelababy穿夢幻粉色大禮服配銀色的細繫帶高跟涼鞋。圖／摘自微博
Angelababy穿夢幻粉色大禮服配銀色的細繫帶高跟涼鞋。圖／摘自微博
楊冪另一套禮服配的也是細繫帶高跟涼鞋。圖／摘自微博
楊冪另一套禮服配的也是細繫帶高跟涼鞋。圖／摘自微博
Angelababy穿夢幻粉色大禮服配銀色的細繫帶高跟涼鞋。圖／摘自微博
Angelababy穿夢幻粉色大禮服配銀色的細繫帶高跟涼鞋。圖／摘自微博
Red Velvet成員朴秀英(Joy)也穿過Giuseppe Zanotti秋冬的黑色Odile高跟涼鞋。圖／Giuseppe Zanotti提供
Red Velvet成員朴秀英(Joy)也穿過Giuseppe Zanotti秋冬的黑色Odile高跟涼鞋。圖／Giuseppe Zanotti提供

迪麗熱巴 楊冪 Angelababy

延伸閱讀

當年掌摑女星風波　蕭薔親還原真相「我被人賣掉了」

女星挑戰軍事越野障礙賽 自誇「會生小孩的男人」

相差31歲父女戀！ 西恩潘被爆秘婚「移動城市」女星

女星抱兒跟在老公身後 被笑「看起來超像傭人」

相關新聞

酷航8月16日起復飛台北首爾 同步增飛台北新加坡

酷航今天宣布將於8 月 16 日起，正式復飛台北-韓國首爾航線，並同步增加台北-新加坡航班班次，每周各兩班往返台北-首爾...

吹牛送豬五花、單身加價升級吃到飽！八色烤肉優惠3波

來自韓國的「八色烤肉」，將於8月3日起，舉辦為期6天的登台5週年慶祝活動，點選任一套餐並加價38元，即可抽獎獲得餐點，並...

瞬間變身超辣「腿精」！女星都愛細繫帶高跟涼鞋

今天大陸騰訊視頻舉行年度發布會，眾出席的女星在造型上爭奇鬥艷，搶鏡的除了服裝，其實鞋子也都各有重點。炎熱的天氣許多人都選...

戶外咖必備 炫彩真無線藍牙耳機變身運動時尚配件

除了追求便利性、音質效果、智慧功能，近來真無線藍牙耳機更晉身時尚配件，以繽紛色彩、符合人體工學設計的外型，以及更強大的功...

透明海水好像船在飛！高知5大景點「足摺海洋館」必去

日本首座與在地生態結合的水族館「足摺海洋館SATOUMI」已於7月下旬在龍串灣開幕，串連起足摺原生林、龍串海域地形等真實...

只有4天！吉豚屋慶6歲 2大豬排餐「限時88折」

自2015年正式在台開店的日本豬排店「吉豚屋」，將於8月迎來登台6周年。為了慶祝6歲生日，8月6日至8月9日期間，兩大人...

人氣涼鞋、絕美蝴蝶結 香奈兒鞋履專賣店5大必買推薦

全球第一家香奈兒鞋履限時專賣店日前已於台北信義區百貨遠百信義A13一樓登場，主打豐富齊全的鞋款品項，甚至是有男生也可以穿...

正式、休閒都可穿 父親節送皮鞋絕對不會出錯！

再過幾天就是父親節了，很多人苦惱著要送爸爸什麼禮物，通常皮夾、領帶等小配件是頗為熱門的選擇，但其實送上一雙真正實穿的皮鞋，永遠不會出錯！而皮鞋也分正式或較為休閒的款式，依照爸爸工作、平日聚會、出遊等需求，選擇百搭又不會過時的好穿皮鞋，絕對能讓他感受到兒女的滿滿心意。

限時4天！YKNK燒肉套餐「第2套免費」 哈根達斯無限吃

「樂軒」旗下的年輕系燒肉「YKNK Club」，近期推出一系列雙人、三人套餐，可品嚐冷藏肉、海鮮、鍋物，還有哈根達斯吃到飽等甜點。為迎接暑假到來，8月3日至8月6日期間，點選2套雙人或三人套餐，即可享「第2套免費」的優惠，至少現賺1,480元。

羽球筒悠遊卡首批5000個已秒殺 限時不限量預購明開跑

悠遊卡公司近年屢屢推出聯名造型悠遊卡，繼去年的乖乖造型悠遊卡、寶可夢寶貝球、今年6月開賣即秒殺的PS4搖桿造型悠遊卡後，又與VICTOR勝利體育合作推出「VICTOR羽球筒造型卡」，首批5000個已被秒殺，為滿足民眾需求，明日上午11時起開放「限時不限量」重啟預購。

光蠟樹招蜂引蝶 北市新生公園宛如城市蜜源森林

正值盛夏，台北市新生公園內栽種許多排光蠟樹，吸引許多鳥類棲息枝頭，不時還會傳來陣陣蟬鳴，呼喚蜜蜂與蝴蝶等前來吸吮樹幹上甜蜜的枝液，樹皮上雲片狀斑駁的色塊，也記錄著生物逗留的蹤影。目前公園內的光蠟樹結出狹長型的片狀翅果，在層層樹海隨風搖曳下，就像城市內的蜜源森林，駐足園中仿如置身世外桃源。

山崎55年來了！史上最高年份日本威士忌將登香港邦瀚斯

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

熱門新聞

哈格比颱風嚴防雨彈 氣象局發布海警預計下半天到明天最接近台灣

輕颱哈格比不排除發布陸警 氣象局說關鍵是它

加油站打工久站 年輕女生小腿爬「藍蜈蚣」

哈格比是否發陸警？ 最快下午5時30分決定

颱風哈格比速度加快 3日雨勢最明顯

哈格比颱風明天影響台灣風雨最劇烈 不穩定天氣到周二

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。