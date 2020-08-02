透明海水好像船在飛！高知5大景點「足摺海洋館」必去

日本首座與在地生態結合的水族館「足摺海洋館SATOUMI」已於7月下旬在龍串灣開幕，串連起足摺原生林、龍串海域地形等真實生態，展示有350種，約1.5萬隻魚類，乃是當地最新的旅遊觀光景點。加上足摺海底館、龍串海域公園、足摺岬展望台、柏島，也都是高知必訪的5大景點，民眾待疫情結束後，也可列入旅遊清單之中。

日本首座結合在地生態的大型水族館「足摺海洋館SATOUMI」甫於7月在龍串灣開幕，內部打造足摺原生林、龍串海域地形、龍串灣大水槽等高知西南海域的真實生態，展示350種、約1.5萬隻魚類。標榜「走出館外，即可親眼欣賞館內展示的真實版風景」。水量430噸的「龍串灣大水槽」展示「日本最大級造礁珊瑚生態群」，重現龍串灣海中景觀，另有20～30種五彩繽紛的海洋寶石「海蛞蝓」，以及1萬隻沙丁魚。以太平洋為背景的海龜悠遊水缸，還有歐亞水獺等動物，也都是館內必看重點。

除了足摺海洋館之外，龍串海域內還設立有「足摺海底館」，館內螺旋梯深入海平面下方7公尺，讓民眾不需裝備，就可以欣賞到日本最大規模的珊瑚和魚貝類。由於海水清澈，能見度最高可達20公尺，全年可見到瓜子鱲、河豚、蝴蝶魚等魚種，依照四季不同，還有沙丁魚與竹筴魚大洄游、金梭魚洄游，或是看見海龜及魟魚。