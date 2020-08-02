只有4天！吉豚屋慶6歲 2大豬排餐「限時88折」

自2015年正式在台開店的日本豬排店「吉豚屋」，將於8月迎來登台6周年。為了慶祝6歲生日，8月6日至8月9日期間，兩大人氣餐點「腰內豬排定食」、「腰內豬排丼」將推出限時88折的優惠活動。另外店內亦有配合振興券，推出滿額送腰內豬排、振興套餐等不同方案。

創業自1998年的吉豚屋，目前全球店鋪超過400間以上，乃是日本最大的豬排連鎖專賣店。2015年時，吉豚屋登陸台灣，目前在大台北地區開設有7間分店，店內供應有多種丼食與定食，包括醬汁、豬排沾醬、麵包粉等食材都是從日本空運來台。而在6年的期間內，累積已經售出超過4,000萬份的豬排。

為慶祝登台6周年與八八節，8月6日至8月9日期間，「腰內豬排定食」原價219元，88折優惠價193元。「腰內豬排丼」原價199元，88折優惠價175元。即日起至12月31日期間，憑指定聯合振興券，單筆消費滿399元，即贈價值55元的「腰內豬排」一份。即日起至8月31日期間，還有針對振興券面額所推出的200元、500元套餐，約為原價79折起。