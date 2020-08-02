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人氣涼鞋、絕美蝴蝶結 香奈兒鞋履專賣店5大必買推薦

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
酒紅麂皮羅緞雙色蝴蝶結平底鞋，28,000元。圖／香奈兒提供
酒紅麂皮羅緞雙色蝴蝶結平底鞋，28,000元。圖／香奈兒提供

全球第一家香奈兒鞋履限時專賣店日前已於台北信義區百貨遠百信義A13一樓登場，主打豐富齊全的鞋款品項，甚至是有男生也可以穿的大尺寸，是愛鞋之人、鞋控們不能錯過的逛街新地標。不過在那麼多鞋款中又有哪些是必買的推薦款？來看看小編整理的單品名單吧！

★橡膠Logo涼鞋

這雙鞋前陣子可說是在IG大洗版，馬卡龍色配橡膠材質很有夏天的感覺又顯年輕，不會過度高調但是也具有品牌識別度，非常百搭。其他類似款的涼鞋也很推薦，尤其鞋底都具有一定厚度，可以增高顯瘦又拉長腿部線條。

★蝴蝶結雙色鞋

最新上市的「巴黎 – 康朋街31號 2019/20 Métiers d’art」工坊系列，主打鞋款就是蝴蝶結細節裝飾的雙色鞋。有金色皮革、絲緞、小牛麂皮等多款式與配色，還有不同的跟高設計，既優雅又俏皮。

★芭蕾舞鞋

除了「巴黎 – 康朋街31號 2019/20 Métiers d’art」工坊系列的各種帶有絢麗光澤感的芭蕾舞鞋之外，其他像是用香奈兒標誌性的斜紋軟呢材質打造的款式、菱格紋皮革款等，都是無論什麼季節穿都很搶眼的經典百搭代表。

★雙C Logo人字涼鞋

香奈兒的雙C Logo人字涼鞋細節都充滿驚喜，有的Logo是用珍珠和其他彩色珠飾等點綴而成，有的則是以香奈兒標誌性的皮穿鍊元素裝飾，同時也提供不同跟高選擇，穿起來不只舒適涼爽還很有巧思。

★運動鞋

百搭的白鞋也可以有許多變化，香奈兒休閒運動鞋有復古的鞋型設計配上可愛的毛毛細節描繪出的CHANEL字樣點綴在腳後跟，除了純白配色款也有鮮明對比的藍白、螢光色等組合，充滿青春亮麗的活潑氣息，有高筒、低筒可選擇。

全球第一家香奈兒鞋履限時專賣店販售品項齊全的鞋款系列。圖／香奈兒提供
全球第一家香奈兒鞋履限時專賣店販售品項齊全的鞋款系列。圖／香奈兒提供
運動鞋有高筒、低筒可選擇。記者吳曉涵／攝影
運動鞋有高筒、低筒可選擇。記者吳曉涵／攝影
黑色羅緞緞面蝴蝶結繞踝高跟鞋，28,000元。圖／香奈兒提供
黑色羅緞緞面蝴蝶結繞踝高跟鞋，28,000元。圖／香奈兒提供
時尚KOL Chiara Ferragni穿香奈兒橡膠Logo涼鞋。記者吳曉涵／攝影
時尚KOL Chiara Ferragni穿香奈兒橡膠Logo涼鞋。記者吳曉涵／攝影
香奈兒休閒運動鞋。記者吳曉涵／攝影
香奈兒休閒運動鞋。記者吳曉涵／攝影
紅色漆皮雙色芭雷舞鞋，21,600元。圖／香奈兒提供
紅色漆皮雙色芭雷舞鞋，21,600元。圖／香奈兒提供
具備增高、修飾效果的厚底涼鞋也是很值得入手的單品。記者吳曉涵／攝影
具備增高、修飾效果的厚底涼鞋也是很值得入手的單品。記者吳曉涵／攝影
香奈兒的雙C Logo人字涼鞋細節充滿驚喜，有的Logo是用珍珠和其他彩色珠飾等點綴而成，有的則是以香奈兒標誌性的皮穿鍊元素裝飾。記者吳曉涵／攝影
香奈兒的雙C Logo人字涼鞋細節充滿驚喜，有的Logo是用珍珠和其他彩色珠飾等點綴而成，有的則是以香奈兒標誌性的皮穿鍊元素裝飾。記者吳曉涵／攝影
香奈兒的雙C Logo人字涼鞋細節充滿驚喜，有的Logo是用珍珠和其他彩色珠飾等點綴而成，有的則是以香奈兒標誌性的皮穿鍊元素裝飾。記者吳曉涵／攝影
香奈兒的雙C Logo人字涼鞋細節充滿驚喜，有的Logo是用珍珠和其他彩色珠飾等點綴而成，有的則是以香奈兒標誌性的皮穿鍊元素裝飾。記者吳曉涵／攝影
全球第一家香奈兒鞋履限時專賣店日前已於台北信義區百貨遠百信義A13一樓登場。圖／香奈兒提供
全球第一家香奈兒鞋履限時專賣店日前已於台北信義區百貨遠百信義A13一樓登場。圖／香奈兒提供
菱格紋芭蕾舞鞋。記者吳曉涵／攝影
菱格紋芭蕾舞鞋。記者吳曉涵／攝影
最新上市的「巴黎 – 康朋街31號 2019/20 Métiers d’art」工坊系列，主打鞋款就是蝴蝶結細節裝飾的雙色鞋。圖／香奈兒提供
最新上市的「巴黎 – 康朋街31號 2019/20 Métiers d’art」工坊系列，主打鞋款就是蝴蝶結細節裝飾的雙色鞋。圖／香奈兒提供
可愛的毛毛細節描繪出的CHANEL字樣點綴在腳後跟。記者吳曉涵／攝影
可愛的毛毛細節描繪出的CHANEL字樣點綴在腳後跟。記者吳曉涵／攝影
香奈兒休閒運動鞋有復古的鞋型設計配上可愛的毛毛細節。記者吳曉涵／攝影
香奈兒休閒運動鞋有復古的鞋型設計配上可愛的毛毛細節。記者吳曉涵／攝影
雙色芭蕾舞鞋。記者吳曉涵／攝影
雙色芭蕾舞鞋。記者吳曉涵／攝影
白色斜紋軟呢雙色芭雷舞鞋，21,600元。圖／香奈兒提供
白色斜紋軟呢雙色芭雷舞鞋，21,600元。圖／香奈兒提供
金屬皮革羅緞雙色蝴蝶結平底鞋，27,000元。圖／香奈兒提供
金屬皮革羅緞雙色蝴蝶結平底鞋，27,000元。圖／香奈兒提供
人氣鞋款橡膠Logo涼鞋。記者吳曉涵／攝影
人氣鞋款橡膠Logo涼鞋。記者吳曉涵／攝影

香奈兒 巴黎

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