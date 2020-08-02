人氣涼鞋、絕美蝴蝶結 香奈兒鞋履專賣店5大必買推薦

全球第一家香奈兒鞋履限時專賣店日前已於台北信義區百貨遠百信義A13一樓登場，主打豐富齊全的鞋款品項，甚至是有男生也可以穿的大尺寸，是愛鞋之人、鞋控們不能錯過的逛街新地標。不過在那麼多鞋款中又有哪些是必買的推薦款？來看看小編整理的單品名單吧！

★橡膠Logo涼鞋

這雙鞋前陣子可說是在IG大洗版，馬卡龍色配橡膠材質很有夏天的感覺又顯年輕，不會過度高調但是也具有品牌識別度，非常百搭。其他類似款的涼鞋也很推薦，尤其鞋底都具有一定厚度，可以增高顯瘦又拉長腿部線條。

★蝴蝶結雙色鞋

最新上市的「巴黎 – 康朋街31號 2019/20 Métiers d’art」工坊系列，主打鞋款就是蝴蝶結細節裝飾的雙色鞋。有金色皮革、絲緞、小牛麂皮等多款式與配色，還有不同的跟高設計，既優雅又俏皮。

★芭蕾舞鞋

除了「巴黎 – 康朋街31號 2019/20 Métiers d’art」工坊系列的各種帶有絢麗光澤感的芭蕾舞鞋之外，其他像是用香奈兒標誌性的斜紋軟呢材質打造的款式、菱格紋皮革款等，都是無論什麼季節穿都很搶眼的經典百搭代表。

★雙C Logo人字涼鞋

香奈兒的雙C Logo人字涼鞋細節都充滿驚喜，有的Logo是用珍珠和其他彩色珠飾等點綴而成，有的則是以香奈兒標誌性的皮穿鍊元素裝飾，同時也提供不同跟高選擇，穿起來不只舒適涼爽還很有巧思。

★運動鞋