正式、休閒都可穿 父親節送皮鞋絕對不會出錯！

再過幾天就是父親節了，很多人苦惱著要送爸爸什麼禮物，通常皮夾、領帶等小配件是頗為熱門的選擇，但其實送上一雙真正實穿的皮鞋，永遠不會出錯！而皮鞋也分正式或較為休閒的款式，依照爸爸工作、平日聚會、出遊等需求，選擇百搭又不會過時的好穿皮鞋，絕對能讓他感受到兒女的滿滿心意。

穿脫容易的莫卡辛、樂福鞋，可以讓爸爸穿起來更輕鬆，而且也可以滿足正式和休閒兩種風格的穿搭。像是愛馬仕的Bob 系列莫卡辛小牛皮鞋，鞋面飾有與鞋身皮革同色的H字形，低調優雅，並搭配對比色的鞋底設計增添年輕感，線條輪廓輕盈且富有結構感。

以豆豆鞋聞名的TOD'S，除了旗下各色與各材質的經典款式豆豆鞋之外，今年春夏嶄新推出Timeless系列也延續到早秋，以品牌最具代表性的Timeless金屬飾釦為基礎，分別以麂皮、小牛打造豆豆鞋及紳士鞋，也是非常好穿脫又好走的款式。Salvatore Ferragamo的RIBEN皮鞋則是採用全新品牌縮寫SF金屬配飾固定於鞋面皮帶上，配單層皮革鞋底與橡膠鞋跟，具有優良的抓地力和高舒適度，另外也提供以鏤雕圖案裝飾鞋面的RILEY鞋款。