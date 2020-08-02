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正式、休閒都可穿 父親節送皮鞋絕對不會出錯！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
父親節送上一雙真正實穿的皮鞋，永遠不會出錯！圖／品牌提供
父親節送上一雙真正實穿的皮鞋，永遠不會出錯！圖／品牌提供

再過幾天就是父親節了，很多人苦惱著要送爸爸什麼禮物，通常皮夾、領帶等小配件是頗為熱門的選擇，但其實送上一雙真正實穿的皮鞋，永遠不會出錯！而皮鞋也分正式或較為休閒的款式，依照爸爸工作、平日聚會、出遊等需求，選擇百搭又不會過時的好穿皮鞋，絕對能讓他感受到兒女的滿滿心意。

穿脫容易的莫卡辛、樂福鞋，可以讓爸爸穿起來更輕鬆，而且也可以滿足正式和休閒兩種風格的穿搭。像是愛馬仕的Bob 系列莫卡辛小牛皮鞋，鞋面飾有與鞋身皮革同色的H字形，低調優雅，並搭配對比色的鞋底設計增添年輕感，線條輪廓輕盈且富有結構感。

以豆豆鞋聞名的TOD'S，除了旗下各色與各材質的經典款式豆豆鞋之外，今年春夏嶄新推出Timeless系列也延續到早秋，以品牌最具代表性的Timeless金屬飾釦為基礎，分別以麂皮、小牛打造豆豆鞋及紳士鞋，也是非常好穿脫又好走的款式。Salvatore Ferragamo的RIBEN皮鞋則是採用全新品牌縮寫SF金屬配飾固定於鞋面皮帶上，配單層皮革鞋底與橡膠鞋跟，具有優良的抓地力和高舒適度，另外也提供以鏤雕圖案裝飾鞋面的RILEY鞋款。

而GUCCI也有許多款式的皮革便鞋，其中Jordaan系列皮革馬銜鍊樂福鞋主打修長的鞋頭，穿起來還可以達到視覺顯瘦的效果。正式一點的可以選擇皮革繫帶鞋，特別以經典的織帶和羅緞細節裝飾，展現高度品牌識別度。

Bob系列莫卡辛小牛皮鞋，28,700元。圖／愛馬仕提供
Bob系列莫卡辛小牛皮鞋，28,700元。圖／愛馬仕提供
Jordaan系列皮革馬銜鍊樂福鞋，價格店洽。圖／GUCCI提供
Jordaan系列皮革馬銜鍊樂福鞋，價格店洽。圖／GUCCI提供
RILEY黑色牛皮雕花皮鞋，24,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
RILEY黑色牛皮雕花皮鞋，24,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
TOD'S Timeless雪茄棕麂皮男士豆豆鞋，23,700元。圖／迪生提供
TOD'S Timeless雪茄棕麂皮男士豆豆鞋，23,700元。圖／迪生提供
RIBEN棕色牛皮皮鞋，26,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
RIBEN棕色牛皮皮鞋，26,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
皮革繫帶鞋，價格店洽。圖／GUCCI提供
皮革繫帶鞋，價格店洽。圖／GUCCI提供
TOD'S Timeless駝色經典仿古牛皮紳士鞋，26,500元。圖／迪生提供
TOD'S Timeless駝色經典仿古牛皮紳士鞋，26,500元。圖／迪生提供
TOD'S Timeless芒果黃麂皮男士豆豆鞋，23,700元。圖／迪生提供
TOD'S Timeless芒果黃麂皮男士豆豆鞋，23,700元。圖／迪生提供
Bob系列莫卡辛小牛皮鞋，28,700元。圖／愛馬仕提供
Bob系列莫卡辛小牛皮鞋，28,700元。圖／愛馬仕提供
TOD'S Timeless駝色經典仿古牛皮紳士鞋，26,500元。圖／迪生提供
TOD'S Timeless駝色經典仿古牛皮紳士鞋，26,500元。圖／迪生提供

品牌 父親節 愛馬仕

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