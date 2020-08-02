限時4天！YKNK燒肉套餐「第2套免費」　哈根達斯無限吃

「樂軒」旗下的年輕系燒肉「YKNK Club」，近期推出一系列雙人、三人套餐，可品嚐冷藏肉、海鮮、鍋物，還有哈根達斯吃到飽等甜點。為迎接暑假到來，8月3日至8月6日期間，點選2套雙人或三人套餐，即可享「第2套免費」的優惠，至少現賺1,480元。

「YKNK club」店名取燒肉日文yakiniku之縮寫，自2019年開幕以來，目前已進駐遠百信義A13及京站小碧潭。針對2人、3人所推出的全新菜單中，包括有冷藏肉、海鮮、雞腿火鍋、沙拉、蔬菜、漬物、日本越光米飯、飲料，還可選擇無限供應的哈根達斯冰淇淋，或是適合2人享用的珍奶伯爵蛋糕作為結尾，雙人餐共有經典、嚴選、極品等5種選擇，每套1480元起，3人餐則有豚好運、旗艦、逸品等選擇，每套2,200元起。

以入門款的「經典雙人餐」為例，即有醬燒梅花豬、醬燒豬五花等肉品擔任主角，而「夢幻雙人餐」，則可品嘗到去骨牛小排、澳洲和牛橫膈膜、澳洲和牛精選部位、薄切牛舌等肉品。而為了迎接暑假，8月3日至8月6日期間，凡點購2套雙人以上套餐，即可享其中一套免費的優惠（免費以價低者計）。