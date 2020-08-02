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羽球筒悠遊卡首批5000個已秒殺 限時不限量預購明開跑

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
悠遊卡公司取得VICTOR勝利體育獨家授權，推出台灣首款運動主題「VICTOR羽球筒造型卡」。圖／悠遊卡公司提供
悠遊卡公司取得VICTOR勝利體育獨家授權，推出台灣首款運動主題「VICTOR羽球筒造型卡」。圖／悠遊卡公司提供

悠遊卡公司近年屢屢推出聯名造型悠遊卡，繼去年的乖乖造型悠遊卡、寶可夢寶貝球、今年6月開賣即秒殺的PS4搖桿造型悠遊卡後，又與VICTOR勝利體育合作推出「VICTOR羽球筒造型卡」，首批5000個已被秒殺，為滿足民眾需求，明日上午11時起開放「限時不限量」重啟預購。

VICTOR羽球筒造型卡為高7.5公分羽球筒，搭配米你羽球吊飾與鑰匙圈，真實還原運動場上的羽球筒，乍看像是立體吊飾，實則為電子錢包，悠遊卡公司表示，原本限量5000個推出即秒殺銷售超乎預期，因此決定以限時不限量方式再度重啟預購。

VICTOR勝利體育過去曾為世界球后戴資穎、丹麥羽球國家隊、馬來西亞羽球國家隊等世界頂尖羽球好手的官方裝備品牌，因此也讓這款造型悠遊卡更具收藏價值。

悠遊卡公司表示，民眾可於明日上午11時至8月9日晚間23時59分，在7-ELEVEN ibon、全家便利商店FamiPort預購「VICTOR羽球筒造型卡」，每個售價350元。

悠遊卡 體育 便利商店 7-Eleven 全家便利商店

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