光蠟樹招蜂引蝶 北市新生公園宛如城市蜜源森林

正值盛夏，台北市新生公園內栽種許多排光蠟樹，吸引許多鳥類棲息枝頭，不時還會傳來陣陣蟬鳴，呼喚蜜蜂與蝴蝶等前來吸吮樹幹上甜蜜的枝液，樹皮上雲片狀斑駁的色塊，也記錄著生物逗留的蹤影。目前公園內的光蠟樹結出狹長型的片狀翅果，在層層樹海隨風搖曳下，就像城市內的蜜源森林，駐足園中仿如置身世外桃源。

公園處表示，光蠟樹是台灣原生種喬木，也是蜜源樹種，幫昆蟲提供炎夏遮蔭及覓食安身基地，優雅的樹型也是行道樹最佳選擇。光蠟樹材質堅韌，是絕佳的家具木材來源，因質地含有油蠟，與有「雞油」之稱的櫸木相似，因顏色偏白又被稱為「白雞油」。

公園處表示，夏季是光蠟樹開花結季節，現在時序進入仲夏，成串翅果垂掛在枝頭，閃耀一陣陣金黃色的光芒，若看到夏蟬、蝴蝶在光蠟樹附近盤旋，就可以發現某塊樹皮正在流出汁液，成為這些昆蟲的蜜源天地。特別的是當牠們吸食樹液時，遵循生態平衡的共生原則，並不會採環狀啃食樹液，而是採用垂直進行方式，讓樹木得以生存。

圓山公園管理所表示，光蠟樹因樹型雅致、花朵和果實極具辨識度的特點，在國內是行道樹熱門品種，但它同時也提供昆蟲、鳥類蜜源的來源，是代表性的誘蝶、誘鳥樹種。樹液就是昆蟲最愛的食物來源。暑假期間，親子不妨到新生公園來趟生態之旅，穿梭在光蠟樹下探訪夏蟬、蝴蝶芳蹤。