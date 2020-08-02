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山崎55年來了！史上最高年份日本威士忌將登香港邦瀚斯

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
三郎丸1960，55 年，估價7萬港元起。圖／邦瀚斯提供
三郎丸1960，55 年，估價7萬港元起。圖／邦瀚斯提供

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

「山崎50年」近年來屢破單支日本威士忌拍賣紀錄，拍賣行情價都在台幣千萬左右。那麼，更成熟5年之多的山崎55年，藏家們願意出多少價？香港邦瀚斯（Bonhams）將於8月21日舉辦的「稀有葡萄酒及威士忌」拍賣會，將呈現首次出現在拍場上的「山崎55年」，是日本威士忌史上酒齡最高的單一麥芽作品，估價58萬港元起，不容錯過。

「山崎55年」今年6月才由三得利公司剛推出以抽籤方式發售予日本本地居民，限量生產僅100瓶。在此之前，唯一曾經出現在市面上的55年日本威士忌，是若鶴酒造於2016年推出的三郎丸1960（Saburomaru）。今年初甫一宣布以抽籤方式販售就引起全球藏家的矚目。「山崎55年」內含1960年蒸餾的水楢桶原酒及1964年（上次東京奧運舉行年份）所蒸餾之白橡木桶原酒，酒精度為46%，呈深紅琥珀色，帶有複雜的沉香和檀木香氣，果味濃郁。酒瓶燙金砂，配以髹上駿河漆的黑色水楢橡木盒，瓶口以手工製作的越前和紙包覆，並用傳統京都編繩打結。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

同場上拍的焦點，包括同樣酒齡為55年的三郎丸1960、麥卡倫萊儷Macallan Lalique 55年。日威則有輕井澤1974的40年#4560藍藝妓、#3626金藝妓，波摩1955 40 年等。葡萄酒部分則有羅曼尼康帝酒莊12瓶套裝1999、亨利賈伊酒莊（Henri Jayer）依瑟索園6瓶1995年等，以及特優大香檳「拿破崙」干邑—1811（約 1.5 公升）。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

麥卡倫萊儷（Macallan Lalique）55年，估價70萬港元起。圖／邦瀚斯提供
麥卡倫萊儷（Macallan Lalique）55年，估價70萬港元起。圖／邦瀚斯提供
山崎55年，估價58萬港元起。圖／邦瀚斯提供
山崎55年，估價58萬港元起。圖／邦瀚斯提供
特優大香檳「拿破崙」干邑—1811，約1.5公升，估價5萬港元起。圖／邦瀚斯提供
特優大香檳「拿破崙」干邑—1811，約1.5公升，估價5萬港元起。圖／邦瀚斯提供
香港邦瀚斯8月21日的「稀有葡萄酒及威士忌」拍賣會，將呈現「山崎55年」與三郎丸1960等高齡日威。圖／邦瀚斯提供
香港邦瀚斯8月21日的「稀有葡萄酒及威士忌」拍賣會，將呈現「山崎55年」與三郎丸1960等高齡日威。圖／邦瀚斯提供
羅曼尼康帝酒莊套裝1999年，12瓶，估價45萬港元起。圖／邦瀚斯提供
羅曼尼康帝酒莊套裝1999年，12瓶，估價45萬港元起。圖／邦瀚斯提供
三郎丸1960，55 年，估價7萬港元起。圖／邦瀚斯提供
三郎丸1960，55 年，估價7萬港元起。圖／邦瀚斯提供
亨利賈伊酒莊依瑟索園（Echezeaux, Henri Jayer） 1995年，6瓶，估價27萬港元起。圖／邦瀚斯提供
亨利賈伊酒莊依瑟索園（Echezeaux, Henri Jayer） 1995年，6瓶，估價27萬港元起。圖／邦瀚斯提供
山崎55年，估價58萬港元起。圖／邦瀚斯提供
山崎55年，估價58萬港元起。圖／邦瀚斯提供

日本 酒駕 東京奧運

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