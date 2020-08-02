費里尼100歲了！ 本神親領過的金像獎座台灣展出

今年適逢義大利電影大師費里尼（Federico Fellini, 1920-1993）百歲冥誕，金馬經典影展特別參與全球「致敬費里尼百年」計畫（Fellini 100），於7月24日至8月13日在台北舉辦「2020金馬經典影展：費里尼100」，重現費里尼執導的24部作品。

影展期間更特地將費里尼本人於1956年憑藉《卡比利亞之夜 Le Notti di Cabiria》所獲得當年義大利電影金像獎（David di Donatello）最佳導演獎座空運來台展出，因為這座獎座是由義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）打造、並由義大利珠寶品牌寶格麗偕同義大利經濟貿易文化辦事處與金馬執行委員會情商費里尼家族借展，故開展後自即日起展出地點為寶格麗台北101精品店內。