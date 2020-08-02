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費里尼100歲了！ 本神親領過的金像獎座台灣展出
今年適逢義大利電影大師費里尼（Federico Fellini, 1920-1993）百歲冥誕，金馬經典影展特別參與全球「致敬費里尼百年」計畫（Fellini 100），於7月24日至8月13日在台北舉辦「2020金馬經典影展：費里尼100」，重現費里尼執導的24部作品。
影展期間更特地將費里尼本人於1956年憑藉《卡比利亞之夜 Le Notti di Cabiria》所獲得當年義大利電影金像獎（David di Donatello）最佳導演獎座空運來台展出，因為這座獎座是由義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）打造、並由義大利珠寶品牌寶格麗偕同義大利經濟貿易文化辦事處與金馬執行委員會情商費里尼家族借展，故開展後自即日起展出地點為寶格麗台北101精品店內。
在50年代期間，寶格麗曾受委託為義大利電影學院所製作獎座與獎牌。大衛金像獎座的靈感來自於15世紀文藝復興時期義大利雕塑家Donatello所雕塑的大衛像，是以1.5公斤的純金打造的的復刻雕塑品，立於碧綠的孔雀石底座上，氣宇非凡。
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