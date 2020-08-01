發揚無形文化資產 6名傳統藝術保存者獲頒證書

文化部長李永得今天主持文化資產局辦理的109年度重要傳統藝術保存者授證典禮，替六名保存者頒授認定證書，包括「歌仔戲」保存者王仁心、陳鳳桂、「纏花」保存者陳惠美、「刺繡」保存者劉千韶、「緙絲」保存者黃蘭葉，與「傳統木雕」保存者陳啟村。

文化部指出，文化資產除了有形的歷史建物，無形文化資產更代表台灣的傳統文化與人文精神。在世代更迭與傳統技藝的傳承過程中，諸位藝師時常與自我對話，不斷淬煉方成如今藝湛登峯的絕頂技藝。

為讓各界欣賞到國寶藝師精采的藝術生涯與其獨特的創作風貌，文化部文化資產園區渭水樓S03同步舉辦「藝湛登峯：109年度重要傳統藝術保存者特展」，展出六名國寶藝師的精彩展品。展覽從歌仔戲布景及錄音室復刻還原，纏花的纏繞藝術之美，刺繡的萬縷千絲情，緙絲的纖纖繪染，到傳統木雕的精雕細琢，以傳統技藝喚起人們的過往記憶，也牽繫出台灣這片土地的藝術情懷。

文化部表示，11年前已依文化資產保存法登錄重要傳統表演藝術、重要傳統工藝，並認定保存者至今。往後文化部仍會繼續努力，以無形文化資產的發揚與技藝傳承為使命，視台灣的傳統藝術與人文精神存續為首要，讓各界更加認識與珍惜台灣文化價值。