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新莊人終於有無印良品可逛 「黑色便當盒」限時滿額送

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
MUJI無印良品宏匯門市新開幕，即日起至8/6單筆消費滿1,000元送指定款聚丙烯密閉式便當盒一個，數量有限，送完為止。圖／無印良品提供
MUJI無印良品宏匯門市新開幕，即日起至8/6單筆消費滿1,000元送指定款聚丙烯密閉式便當盒一個，數量有限，送完為止。圖／無印良品提供

新莊地區居住人口高居新北市第二，MUJI無印良品進駐「宏匯廣場」，展開新莊第一間門市，目前無印良品全台總計共52間門市。

宏匯門市是無印良品今年下半年展店的首間全新門市，位於宏匯廣場2F，占地約320坪，也是無印良品在新北市最大店鋪，因坪數優勢備有完整商品系列，除了男女童裝、美妝保養、家用、旅用與文具品外，看好新莊副都心居住人口，特別規劃近20坪的家具空間，方便消費者體驗。

另一方面，特別打造成人與學齡前兒童二處閱讀區域，引進童書繪本近400冊，以及飲食、保養及服飾搭配等類別選書約計200冊，一處放置地毯與懶骨頭沙發，另一處則設置桌椅，方便民眾閱讀使用。

慶祝開幕即日起至8/6於無印良品宏匯門市單筆消費滿1,000元就送指定款聚丙烯密閉式便當盒一個，數量有限，送完為止。指定款超音波芬香噴霧器搭配甜柑橘精油(10ml)原價1,980元、優惠價1,690元。撥水加工有機棉舒適休閒鞋原價799元、優惠價699元。

MUJI無印良品宏匯門市，打造成人與學齡前兒童二處閱讀區域。圖／無印良品提供
MUJI無印良品宏匯門市，打造成人與學齡前兒童二處閱讀區域。圖／無印良品提供
MUJI無印良品進駐宏匯廣場，打造新北最大店鋪。圖／無印良品提供
MUJI無印良品進駐宏匯廣場，打造新北最大店鋪。圖／無印良品提供
閱讀區設置桌椅，方便民眾閱讀使用。圖／無印良品提供
閱讀區設置桌椅，方便民眾閱讀使用。圖／無印良品提供

無印良品 便當

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