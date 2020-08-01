新莊人終於有無印良品可逛 「黑色便當盒」限時滿額送

新莊地區居住人口高居新北市第二，MUJI無印良品進駐「宏匯廣場」，展開新莊第一間門市，目前無印良品全台總計共52間門市。

宏匯門市是無印良品今年下半年展店的首間全新門市，位於宏匯廣場2F，占地約320坪，也是無印良品在新北市最大店鋪，因坪數優勢備有完整商品系列，除了男女童裝、美妝保養、家用、旅用與文具品外，看好新莊副都心居住人口，特別規劃近20坪的家具空間，方便消費者體驗。

另一方面，特別打造成人與學齡前兒童二處閱讀區域，引進童書繪本近400冊，以及飲食、保養及服飾搭配等類別選書約計200冊，一處放置地毯與懶骨頭沙發，另一處則設置桌椅，方便民眾閱讀使用。