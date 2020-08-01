快訊

染疫比利時籍工程師三月檢疫即喪失嗅味覺 指揮中心：恐當時已感染

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宏匯廣場人潮「大發爐」25萬人次擠爆吃喝都排隊

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
宏匯廣場用餐區大爆滿。記者江佩君／攝影
宏匯廣場用餐區大爆滿。記者江佩君／攝影

今年暑假受到振興三倍券、藝FUN券、動滋券率續上路，在「券券加持」下百貨市場明顯活絡。另外新北最大百貨、位於新莊副都心的宏匯廣場試營運，光周五首日吸引約6萬人次入館，假日人潮預計翻長4倍，但也因為人潮爆量，不少民眾抱怨入館手機沒訊號、網路跑不動，帶著嬰兒車排電梯等超久諸多客訴。

●新莊迎來大型百貨 宏匯廣場引爆人潮

新莊難得有大型商場進駐，宏匯廣場試營運來客人潮「大發爐」，首日約有6萬人進場，新增逾1萬2千名會員，首日業績超過預期，進帳2千萬。餐廳樓層尤其大爆滿，每家餐廳、咖啡廳、美食櫃都在排隊候位，660席用餐區座無虛席，想花錢還不一定有位置坐。宏匯廣場指出，今周六開店後來客數是首日4倍，全日來客數估25萬人入館。

針對民眾客訴，宏匯廣場表示，充分感受到在地鄉親的支持，為民眾的不便致歉。但有了實際人流數字，會重新調整硬體設備、軟體配套，檢討改善修正到符合承受人潮流量的狀態。

宏匯廣場7樓美食天地幾乎每家餐廳都呈現排隊狀態。圖／讀者提供
宏匯廣場7樓美食天地幾乎每家餐廳都呈現排隊狀態。圖／讀者提供

●新光三越 父親節送禮「男香」攻占榜首

另振興三倍券、藝FUN券流通使用後，加上百貨優惠加碼，為百貨7月暑假帶來正能量，新光三越僅半個月就收到超過2億三倍券，全台業績成長2成以上。往年容易被冷落的父親節，目前全台新光三越父親節餐廳訂位已超過7成、較以往多1～2成。新光三越指出，今年父親節送禮市場跳脫傳統變得更「時髦」，前十名榜單中前三名皆為時尚單品，排名依序為：男性香氛、POLO衫、古巴襯衫、腕表、髮部保養、刮鬍刀、按摩椅、3C產品、咖啡機、電動牙刷。

新光三越公布父親節10大送禮排行榜，男香攻占榜首。圖／新光三越提供
新光三越公布父親節10大送禮排行榜，男香攻占榜首。圖／新光三越提供

●一站式購物商場搶各券、偽出國商機

緊接著8月8日開放使用的500元「動滋券」也有助於帶動另一波商機。大江購物中心8月3日起至父親節推出大家電、按摩椅單筆消費滿萬元直接現抵1,000元，小家電、腕表、萬寶龍、點睛品單筆消費滿5,000元現抵500元。館內52家餐飲齊聚，方便揪老爸吃大餐，聯名卡友餐飲最高回饋12%。除了三倍券帶動買氣，館內還有適用藝FUN券的SBC星橋影城、誠品書店，以及20多家運動、戶外休閒迎接動滋券。大江購物中心預計，今年暑假業績有機會成長二位數以上。

大江購物中心超過20多家運動、戶外休閒品牌迎接動滋券商機。圖／大江購物中心提供
大江購物中心超過20多家運動、戶外休閒品牌迎接動滋券商機。圖／大江購物中心提供

搶偽出國商機，桃園台茂購物中心即日起至8月12日在200坪的B2微笑劇場推出「日本美食物產展」，集合來自日本各地的美食與特產攤位共39家，當中有12家初登場，從北海道吃到東京、京都到沖繩各地的明星商品，像是東京「淺草花月堂」巨無霸波蘿麵包、「牛嶋」使用A5等級和牛做的和牛漢堡與和牛肉包。

台茂購物中心「日本美食物產展」搶偽出國商機。圖／台茂購物中心提供
台茂購物中心「日本美食物產展」搶偽出國商機。圖／台茂購物中心提供

●假日市集、影城大片上映暑假好FUN

環球購物中心觀察，今年在振興三倍券加持以及無法出國旅遊的情況下，消費者預計將提高父親節禮物預算，高單價實用的3C家電、紓壓休閒商品、時尚配件等皆為熱門首選，預計今年檔期業績將成長1成以上。另外，樂天桃猿隊、環球購物中心、樂天市場聯手跨界合作，8月起每逢樂天桃猿隊周末主場賽事，在桃園機捷A19廣場舉行「Beer Garden假日市集」，現場有球賽美食、飲品、親子同樂區，同時現場設有百吋螢幕實況轉播球賽，讓沒買到門票的球迷，也可以同步感受比賽熱力。

環球購物中心8月起每逢樂天桃猿隊周末主場賽事，在桃園機捷A19廣場舉行「Beer Garden假日市集」。圖／環球購物中心提供
環球購物中心8月起每逢樂天桃猿隊周末主場賽事，在桃園機捷A19廣場舉行「Beer Garden假日市集」。圖／環球購物中心提供

永和比漾廣場父親節檔期，會員可享指定櫃位單櫃消費滿1,880就送100。此外，喜樂時代影城引進雙和獨家3部暑假強檔大片，「角落小夥伴」、「屍速列車2」以及「超危險駕駛」。另推出「米奇振興藝FUN組」，除了內含2D電影票、飲料、點心等，還擁有可愛的米奇造型桶。

宏匯廣場7樓美食天地幾乎每家餐廳都呈現排隊狀態。圖／讀者提供
宏匯廣場7樓美食天地幾乎每家餐廳都呈現排隊狀態。圖／讀者提供
宏匯廣場1樓的Komeda’s Coffee，上午7點半營業，8點就客滿。圖／讀者提供
宏匯廣場1樓的Komeda’s Coffee，上午7點半營業，8點就客滿。圖／讀者提供
新光三越指出，目前父親節餐廳訂位已超過7成，訂位率超越往年。圖／新光三越提供
新光三越指出，目前父親節餐廳訂位已超過7成，訂位率超越往年。圖／新光三越提供

環球購物中心 父親節

延伸閱讀

下周六父親節！新北板橋區公所表揚25位模範父親

宏匯廣場試營運 湧進萬人

新莊宏匯廣場試賣 停車、電梯待改善

宏匯廣場試營運 許崑泰開心四處拍：外觀和內裝都打100分

相關新聞

「光老化」比歲月更可怕！避免老化擦防曬 室內也要擦

老化，是每個人經過時間的流逝，都會出現的肌膚問題，不單單只是肌膚，許多機能也會跟著退化，因此稱之為自然老化現象。然而，別...

酷航8月16日起復飛台北首爾 同步增飛台北新加坡

酷航今天宣布將於8 月 16 日起，正式復飛台北-韓國首爾航線，並同步增加台北-新加坡航班班次，每周各兩班往返台北-首爾...

宏匯廣場人潮「大發爐」25萬人次擠爆吃喝都排隊

今年暑假受到振興三倍券、藝FUN券、動滋券率續上路，在「券券加持」下百貨市場明顯活絡。另外新北最大百貨、位於新莊副都心的...

真人版的小美人魚公主 帥拎FENDI Peekaboo泡在水裡游

奢侈品牌靠攏新世代，以年輕臉孔和影像帶來新鮮感，FENDI近期找來新生代流行音樂組合Chloe x Halle拍攝FEN...

BLACKPINK的Jennie拿LOEWE經典款 早秋酪梨綠清新迷人

帶著沉穩綠色調、優雅灰質感的酪梨綠，既清新又百搭，LOEWE在早秋即推出許多酪梨綠色系的包款，包括今年全新的Balloo...

2020下半年3大最辛苦的星座 巨蟹找生存、天蠍愛守護

無論在工作上、家庭中，時常扮演著盡心盡力的人們，總會為了瑣碎的事情而忙碌。然而辛苦的事情，總需要有人一肩挑起，為我們分擔...

周冬雨愛牌台灣也買得到了！ H&M推出聯名款複製浪漫風格

熱愛浪漫風格的妳又多了一個搭配選擇，貝魯特設計師品牌Sandra Mansour以精緻的細節，和自帶仙氣的款式深獲影后周...

吳磊FENDI名牌包呵護汪星人 ETRO手袋探出頭的是小豬

可愛動物向來是吸睛的一大利器，大陸小鮮肉男星吳磊之前在公園溜達時，身上背的FENDI Peekaboo奢華包款裡，裝的是...

韓妞新寵「MISSHA金盞花保養系列」屈臣氏獨家開賣

喜愛K-Beauty的愛美一族又有新鮮貨可以買！韓國人氣美妝品牌MISSHA新推出的金盞花保養系列，以淡黃色的質感瓶身襯...

超商限量新冰到！「光泉豆漿珍珠雪糕、Kakao Friends聯名冰棒」快搶吃

天氣熱就是要吃冰消暑，超商話題新冰輪番上陣，7－ELEVEN推出日本國民冰棒「嘎哩嘎哩君品牌月」及韓國熊津米漿冰、韓國熊...

蔡依林時尚美照藏心機 踩PUMA厚底鞋修飾腿型又增高

不得不說「呸姐」蔡依林能夠縱橫時尚圈多年，而且深受各個品牌喜愛不是沒有道理，像是最新的PUMA形象廣告中，她就露了一首穿...

熱爆了！網購「冷氣機」業績成長177% 暢銷冷氣推薦

近日高溫連連、氣溫連續飆高，根據中央氣象局預報(28日)指出，未來一週高溫皆可達33度以上。炎熱的天氣，民眾避免外出曝晒，多數會躲進有空調的室內空間「避暑」，也讓「熱商機」冷氣空調銷售順勢提升。

熱門新聞

哈格比颱風最快明天生成！ 逼近台灣 恐發布海警

今年第三號颱風辛樂克生成 明起全台變天防豪雨大雨

69年來首度7月沒颱風生成！ 明天起天氣劇變

今年第3號颱風恐明晨生成 周日起花東、南部整天有雨

男子工作四年憤怒離職 網看「離職單」傻眼：霸氣十足

K董親自執飛！ 星宇航空8月7日推飛行體驗 限量188名

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。