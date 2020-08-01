宏匯廣場人潮「大發爐」25萬人次擠爆吃喝都排隊

今年暑假受到振興三倍券、藝FUN券、動滋券率續上路，在「券券加持」下百貨市場明顯活絡。另外新北最大百貨、位於新莊副都心的宏匯廣場試營運，光周五首日吸引約6萬人次入館，假日人潮預計翻長4倍，但也因為人潮爆量，不少民眾抱怨入館手機沒訊號、網路跑不動，帶著嬰兒車排電梯等超久諸多客訴。

●新莊迎來大型百貨 宏匯廣場引爆人潮

新莊難得有大型商場進駐，宏匯廣場試營運來客人潮「大發爐」，首日約有6萬人進場，新增逾1萬2千名會員，首日業績超過預期，進帳2千萬。餐廳樓層尤其大爆滿，每家餐廳、咖啡廳、美食櫃都在排隊候位，660席用餐區座無虛席，想花錢還不一定有位置坐。宏匯廣場指出，今周六開店後來客數是首日4倍，全日來客數估25萬人入館。

針對民眾客訴，宏匯廣場表示，充分感受到在地鄉親的支持，為民眾的不便致歉。但有了實際人流數字，會重新調整硬體設備、軟體配套，檢討改善修正到符合承受人潮流量的狀態。

宏匯廣場7樓美食天地幾乎每家餐廳都呈現排隊狀態。圖／讀者提供

●新光三越 父親節送禮「男香」攻占榜首

另振興三倍券、藝FUN券流通使用後，加上百貨優惠加碼，為百貨7月暑假帶來正能量，新光三越僅半個月就收到超過2億三倍券，全台業績成長2成以上。往年容易被冷落的父親節，目前全台新光三越父親節餐廳訂位已超過7成、較以往多1～2成。新光三越指出，今年父親節送禮市場跳脫傳統變得更「時髦」，前十名榜單中前三名皆為時尚單品，排名依序為：男性香氛、POLO衫、古巴襯衫、腕表、髮部保養、刮鬍刀、按摩椅、3C產品、咖啡機、電動牙刷。

新光三越公布父親節10大送禮排行榜，男香攻占榜首。圖／新光三越提供

●一站式購物商場搶各券、偽出國商機

緊接著8月8日開放使用的500元「動滋券」也有助於帶動另一波商機。大江購物中心8月3日起至父親節推出大家電、按摩椅單筆消費滿萬元直接現抵1,000元，小家電、腕表、萬寶龍、點睛品單筆消費滿5,000元現抵500元。館內52家餐飲齊聚，方便揪老爸吃大餐，聯名卡友餐飲最高回饋12%。除了三倍券帶動買氣，館內還有適用藝FUN券的SBC星橋影城、誠品書店，以及20多家運動、戶外休閒迎接動滋券。大江購物中心預計，今年暑假業績有機會成長二位數以上。

大江購物中心超過20多家運動、戶外休閒品牌迎接動滋券商機。圖／大江購物中心提供

搶偽出國商機，桃園台茂購物中心即日起至8月12日在200坪的B2微笑劇場推出「日本美食物產展」，集合來自日本各地的美食與特產攤位共39家，當中有12家初登場，從北海道吃到東京、京都到沖繩各地的明星商品，像是東京「淺草花月堂」巨無霸波蘿麵包、「牛嶋」使用A5等級和牛做的和牛漢堡與和牛肉包。

台茂購物中心「日本美食物產展」搶偽出國商機。圖／台茂購物中心提供

●假日市集、影城大片上映暑假好FUN

環球購物中心觀察，今年在振興三倍券加持以及無法出國旅遊的情況下，消費者預計將提高父親節禮物預算，高單價實用的3C家電、紓壓休閒商品、時尚配件等皆為熱門首選，預計今年檔期業績將成長1成以上。另外，樂天桃猿隊、環球購物中心、樂天市場聯手跨界合作，8月起每逢樂天桃猿隊周末主場賽事，在桃園機捷A19廣場舉行「Beer Garden假日市集」，現場有球賽美食、飲品、親子同樂區，同時現場設有百吋螢幕實況轉播球賽，讓沒買到門票的球迷，也可以同步感受比賽熱力。

環球購物中心8月起每逢樂天桃猿隊周末主場賽事，在桃園機捷A19廣場舉行「Beer Garden假日市集」。圖／環球購物中心提供