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真人版的小美人魚公主 帥拎FENDI Peekaboo泡在水裡游
奢侈品牌靠攏新世代，以年輕臉孔和影像帶來新鮮感，FENDI近期找來新生代流行音樂組合Chloe x Halle拍攝FENDI #MeAndMyPeekaboo微電影系列，成為最新大使，也讓這對活潑的姐妹花一躍而成焦點。
年僅22歲和20歲的Chloe Bailey和Halle Bailey姐妹花，是來自美國的節奏藍調雙人組，不僅在IG有3百多萬粉絲，妹妹Halle也演出迪士尼真人版《小美人魚（The Little Mermaid） 》的艾莉兒公主，兩人參與了這次拍攝FENDI微電影的劇情發想，在洛杉磯黎明到來時分，以早餐搭配FENDI Peekaboo包款揭開一天的序幕，隨後姊妹倆在泳池畔享受夏日時光，並且將價值不斐的Peekaboo包款帶進水裡游泳，相當隨性自由。
兩人的造型師同時也是碧昂絲的私人造型師Zerina Akers，為她們設計了豔光四射的造型，Chloe x Halle穿著FENDI 2020早秋系列時裝，搭襯最新Peekaboo包款。不斷推出全新內容的#MeAndMyPeekaboo微電影系列，以FENDI Peekaboo包款來闡述姐妹情誼和和家庭的凝聚，以往的微電影包括Kim Kardashian West、Kris Jenner等姐妹花組合，在2月的秋冬時裝秀上正式亮相的Peekaboo新款將採用手風琴摺疊的造型，全系列預計在8月中旬上市。
█微電影#MeAndMyPeekaboo: Chloe X Halle
https://www.youtube.com/watch?v=rMM5tF9jSUU
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