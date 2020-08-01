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BLACKPINK的Jennie拿LOEWE經典款 早秋酪梨綠清新迷人

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
Hammock酪梨綠白拼色小牛皮肩背提包，88,000元。圖／LOEWE提供
Hammock酪梨綠白拼色小牛皮肩背提包，88,000元。圖／LOEWE提供

帶著沉穩綠色調、優雅灰質感的酪梨綠，既清新又百搭，LOEWE在早秋即推出許多酪梨綠色系的包款，包括今年全新的Balloon Bag，以及暢銷的Gate和經典Hammock等，讓假日小旅行有了亮眼新色系可搭。

鑒於今年雲朵狀包款再度流行，LOEWE秋冬季也讓經典的Flamenco結繩手袋復出，方形輪廓有高辨識度，特色在於隨性的束帶與兩側的流蘇，BLACKPINK的Jennie日前就拿了Flamenco黑色包款，是可肩背也可手提的帥氣包款，在早秋也有綠色款式；此外，演唱《The King：永遠的君主》和《太陽的後裔》等韓劇插曲的知名歌手金娜英，則是選用了2020年全新推出的Balloon Bag，搭出知性當代女性的風采，早秋同步上市酪梨綠配色。

Balloon Bag是2020春夏女裝秀上新款，特色在於包身採用兩種皮質縫製或異材質拼接，底部為堅固強韌的小牛皮，包款皮質紋理細密光滑，共推出三個尺寸，也像它的命名一樣，有著氣球般的輪廓，且有大容量的實用。清新的酪梨綠單品，還運用在Barcelona、Gate等都會流行款，經典幾何Puzzle包則以淡雅的杏色作為主題，散發氣質品味。

BLACKPINK的Jennie配襯了Flamenco系列手袋，LOEWE早秋上市酪梨綠色系。圖／取自IG、LOEWE提供
BLACKPINK的Jennie配襯了Flamenco系列手袋，LOEWE早秋上市酪梨綠色系。圖／取自IG、LOEWE提供
Gate酪梨綠小牛皮迷你肩背包，75,000元。圖／LOEWE提供
Gate酪梨綠小牛皮迷你肩背包，75,000元。圖／LOEWE提供
BLACKPINK的Jennie配襯了Flamenco系列手袋。圖／取自IG
BLACKPINK的Jennie配襯了Flamenco系列手袋。圖／取自IG
Gate酪梨綠沙色拼接小牛皮迷你肩背提包，75,000元。圖／LOEWE提供
Gate酪梨綠沙色拼接小牛皮迷你肩背提包，75,000元。圖／LOEWE提供
Barcelona酪梨綠小牛皮肩背包，97,000元。圖／LOEWE提供
Barcelona酪梨綠小牛皮肩背包，97,000元。圖／LOEWE提供
韓國歌手金娜英詮釋Balloon包款。圖／取自IG
韓國歌手金娜英詮釋Balloon包款。圖／取自IG
BLACKPINK的Jennie配襯了Flamenco系列手袋。圖／取自IG
BLACKPINK的Jennie配襯了Flamenco系列手袋。圖／取自IG
Puzzle米杏色小牛皮肩背提包，93,000元。圖／LOEWE提供
Puzzle米杏色小牛皮肩背提包，93,000元。圖／LOEWE提供
BLACKPINK的Jennie配襯了Flamenco系列手袋。圖／取自IG
BLACKPINK的Jennie配襯了Flamenco系列手袋。圖／取自IG
韓國歌手金娜英詮釋Balloon包款。圖／取自IG
韓國歌手金娜英詮釋Balloon包款。圖／取自IG
韓國歌手金娜英詮釋Balloon包款。圖／取自IG
韓國歌手金娜英詮釋Balloon包款。圖／取自IG
Balloon酪梨綠小牛皮拼接帆布肩背提包，88,000元。圖／LOEWE提供
Balloon酪梨綠小牛皮拼接帆布肩背提包，88,000元。圖／LOEWE提供
Flamenco綠色小牛皮肩背手拿提包，價格店洽。圖／LOEWE提供
Flamenco綠色小牛皮肩背手拿提包，價格店洽。圖／LOEWE提供

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