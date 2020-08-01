聽新聞
test
0:00 / 0:00
BLACKPINK的Jennie拿LOEWE經典款 早秋酪梨綠清新迷人
帶著沉穩綠色調、優雅灰質感的酪梨綠，既清新又百搭，LOEWE在早秋即推出許多酪梨綠色系的包款，包括今年全新的Balloon Bag，以及暢銷的Gate和經典Hammock等，讓假日小旅行有了亮眼新色系可搭。
鑒於今年雲朵狀包款再度流行，LOEWE秋冬季也讓經典的Flamenco結繩手袋復出，方形輪廓有高辨識度，特色在於隨性的束帶與兩側的流蘇，BLACKPINK的Jennie日前就拿了Flamenco黑色包款，是可肩背也可手提的帥氣包款，在早秋也有綠色款式；此外，演唱《The King：永遠的君主》和《太陽的後裔》等韓劇插曲的知名歌手金娜英，則是選用了2020年全新推出的Balloon Bag，搭出知性當代女性的風采，早秋同步上市酪梨綠配色。
Balloon Bag是2020春夏女裝秀上新款，特色在於包身採用兩種皮質縫製或異材質拼接，底部為堅固強韌的小牛皮，包款皮質紋理細密光滑，共推出三個尺寸，也像它的命名一樣，有著氣球般的輪廓，且有大容量的實用。清新的酪梨綠單品，還運用在Barcelona、Gate等都會流行款，經典幾何Puzzle包則以淡雅的杏色作為主題，散發氣質品味。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言