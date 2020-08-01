BLACKPINK的Jennie拿LOEWE經典款 早秋酪梨綠清新迷人

帶著沉穩綠色調、優雅灰質感的酪梨綠，既清新又百搭，LOEWE在早秋即推出許多酪梨綠色系的包款，包括今年全新的Balloon Bag，以及暢銷的Gate和經典Hammock等，讓假日小旅行有了亮眼新色系可搭。

鑒於今年雲朵狀包款再度流行，LOEWE秋冬季也讓經典的Flamenco結繩手袋復出，方形輪廓有高辨識度，特色在於隨性的束帶與兩側的流蘇，BLACKPINK的Jennie日前就拿了Flamenco黑色包款，是可肩背也可手提的帥氣包款，在早秋也有綠色款式；此外，演唱《The King：永遠的君主》和《太陽的後裔》等韓劇插曲的知名歌手金娜英，則是選用了2020年全新推出的Balloon Bag，搭出知性當代女性的風采，早秋同步上市酪梨綠配色。