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2020下半年3大最辛苦的星座 巨蟹找生存、天蠍愛守護
無論在工作上、家庭中，時常扮演著盡心盡力的人們，總會為了瑣碎的事情而忙碌。然而辛苦的事情，總需要有人一肩挑起，為我們分擔、承受著。
2020下半年，以下3個星座最辛苦，做好做滿的三個星座，你們辛苦了。
巨蟹座：
心思細膩的巨蟹座，對於付出的責任，都會盡心盡力的完成，做到完美無缺的境界。非常適合巨蟹座的職業就是白衣天使，心思縝密，能清楚記住每個病人的需求，且富有耐心跟溫柔，就彷彿是人間天使降臨。
而每一秒都殫精竭慮的你，為成功的道路，更勇於執著，比任何人都希望在任何時刻都出現奇蹟，無論現在的你是什麼樣的職業，努力地生活下去，為生存戰鬥每一刻，辛苦值得人敬畏。
金牛座：
默默耕耘的金牛座，隸屬吃苦耐勞又悶不吭聲的工作形式，在各種利誘與拉扯之間，都能輕鬆抵禦。做事從來不想鋌而走險的你，擁有著一顆牢記使命的心，為得就是充滿服務精神的你，對自己的工作要求，一相對的標準值，關心身邊周遭每個人的需要。
對待自己可以隨心所欲，而對於別人盡心盡力的心態，心裡總想著，我累一點沒關係，只要身邊的人不那麼辛苦就好了。
天蠍座：
擁有強大意志力的天蠍座，遇到再苦再累的事情，安靜的連呼吸聲都聽不見，擁有著推不倒、打不通的精神，就像一座護國神山，為了就是要捍衛這片家園領土，即使讓自己不眠不休辛勤的努力著，也要默默無聞的為身邊的人守護，下半年的天蠍座，非常令人敬畏與尊敬。
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