周冬雨愛牌台灣也買得到了！ H&M推出聯名款複製浪漫風格

熱愛浪漫風格的妳又多了一個搭配選擇，貝魯特設計師品牌Sandra Mansour以精緻的細節，和自帶仙氣的款式深獲影后周冬雨喜愛。更讓時尚迷要尖叫的是，這一季H&M與其合作推出聯名款，最低不到500元，就能把「仙女裝」打包回家。

H&M推出與設計師品牌Sandra Mansour聯名的合作系列，忠實的複製出招牌浪漫風格。圖／H&M提供

Sandra Mansour於2010年創立品牌，她的設計展現出對細節與工藝的重視，以及來自貝魯特的藝術薰陶與對環境的靈感。這次與H&M的聯名系列，就從多位女性藝術家如Toyen、Dorothea Tanning、Lena Leclercq與Bibi Zogbé等人或的啟發，全系列囊括多款洋裝、上衣及裙子、西裝外套、印花T恤及連帽上衣。並在蘑菇灰、象牙白與黑色等大地色調襯托下，展現個性與細節的融合。設計師Sandra為聯名系列取名「太陽花」寓意向日葵著迷追逐日光的浪漫，在工藝上則強調柔美的輪廓並散發著力量與都市氣息。

H&M推出與設計師品牌Sandra Mansour聯名的合作系列，忠實的複製出招牌浪漫風格。圖／H&M提供

當然喜愛中性風格的人，H&M同樣準備了Justin Bieber小賈斯汀同名系列，以他今年發行的專輯《Changes》及小賈斯汀親自設計的卡通圖案為主要元素，配合寬鬆舒適的剪裁，運用在T恤及連帽上衣。帶有濃濃的街頭元素，且所有服裝均由永續環保面料製作而成，以簡約的黑、白兩色為主，加上鮮明撞色與誇張的字母圖案點綴，為眾多粉絲們帶來驚喜。

H&M與Sandra Mansour聯名系列洋裝1,999元。

H&M與Sandra Mansour聯名系列罩衫1,499元。

H&M與Sandra Mansour聯名系列洋裝1,799元。

H&M與Sandra Mansour聯名系列印花上衣499元。

H&M與Sandra Mansour聯名系列裙裝1,799元。

H&M小賈斯汀同名系列T恤499元。圖／H&M提供

H&M小賈斯汀同名系列T恤499元。圖／H&M提供

H&M小賈斯汀同名系列T恤499元。圖／H&M提供