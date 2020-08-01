快訊

震撼！立委受賄案 北檢聲押禁見4現任立委1黨主席

聽新聞
test
0:00 / 0:00

周冬雨愛牌台灣也買得到了！ H&M推出聯名款複製浪漫風格

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
H&M推出與設計師品牌Sandra Mansour聯名的合作系列，忠實的複製出招牌浪漫風格。圖／H&M提供
H&M推出與設計師品牌Sandra Mansour聯名的合作系列，忠實的複製出招牌浪漫風格。圖／H&M提供

熱愛浪漫風格的妳又多了一個搭配選擇，貝魯特設計師品牌Sandra Mansour以精緻的細節，和自帶仙氣的款式深獲影后周冬雨喜愛。更讓時尚迷要尖叫的是，這一季H&M與其合作推出聯名款，最低不到500元，就能把「仙女裝」打包回家。

H&M推出與設計師品牌Sandra Mansour聯名的合作系列，忠實的複製出招牌浪漫風格。圖／H&M提供
H&M推出與設計師品牌Sandra Mansour聯名的合作系列，忠實的複製出招牌浪漫風格。圖／H&M提供

Sandra Mansour於2010年創立品牌，她的設計展現出對細節與工藝的重視，以及來自貝魯特的藝術薰陶與對環境的靈感。這次與H&M的聯名系列，就從多位女性藝術家如Toyen、Dorothea Tanning、Lena Leclercq與Bibi Zogbé等人或的啟發，全系列囊括多款洋裝、上衣及裙子、西裝外套、印花T恤及連帽上衣。並在蘑菇灰、象牙白與黑色等大地色調襯托下，展現個性與細節的融合。設計師Sandra為聯名系列取名「太陽花」寓意向日葵著迷追逐日光的浪漫，在工藝上則強調柔美的輪廓並散發著力量與都市氣息。

H&M推出與設計師品牌Sandra Mansour聯名的合作系列，忠實的複製出招牌浪漫風格。圖／H&M提供
H&M推出與設計師品牌Sandra Mansour聯名的合作系列，忠實的複製出招牌浪漫風格。圖／H&M提供

當然喜愛中性風格的人，H&M同樣準備了Justin Bieber小賈斯汀同名系列，以他今年發行的專輯《Changes》及小賈斯汀親自設計的卡通圖案為主要元素，配合寬鬆舒適的剪裁，運用在T恤及連帽上衣。帶有濃濃的街頭元素，且所有服裝均由永續環保面料製作而成，以簡約的黑、白兩色為主，加上鮮明撞色與誇張的字母圖案點綴，為眾多粉絲們帶來驚喜。

H&M與Sandra Mansour聯名系列洋裝1,999元。
H&M與Sandra Mansour聯名系列洋裝1,999元。

H&M與Sandra Mansour聯名系列罩衫1,499元。
H&M與Sandra Mansour聯名系列罩衫1,499元。

H&M與Sandra Mansour聯名系列洋裝1,799元。
H&M與Sandra Mansour聯名系列洋裝1,799元。

H&M與Sandra Mansour聯名系列印花上衣499元。
H&M與Sandra Mansour聯名系列印花上衣499元。

H&M與Sandra Mansour聯名系列裙裝1,799元。
H&M與Sandra Mansour聯名系列裙裝1,799元。

H&M小賈斯汀同名系列T恤499元。圖／H&M提供
H&M小賈斯汀同名系列T恤499元。圖／H&M提供

H&M小賈斯汀同名系列T恤499元。圖／H&M提供
H&M小賈斯汀同名系列T恤499元。圖／H&M提供

H&M小賈斯汀同名系列T恤499元。圖／H&M提供
H&M小賈斯汀同名系列T恤499元。圖／H&M提供

H&M小賈斯汀同名系列連帽上衣999元。圖／H&M提供
H&M小賈斯汀同名系列連帽上衣999元。圖／H&M提供

H&M

延伸閱讀

敘利亞上空的空難邊緣？美軍F-15「空中逼機」伊朗馬漢航空事件

影／美軍戰機逼近伊朗班機 飛機急降乘客嚇壞撞傷流血

美戰機在敘利亞飛近 伊朗客機急降數人受傷

斬斷渣男羅志祥5個月 周揚青「新歡」是南韓男神

相關新聞

「光老化」比歲月更可怕！避免老化擦防曬 室內也要擦

老化，是每個人經過時間的流逝，都會出現的肌膚問題，不單單只是肌膚，許多機能也會跟著退化，因此稱之為自然老化現象。然而，別...

酷航8月16日起復飛台北首爾 同步增飛台北新加坡

酷航今天宣布將於8 月 16 日起，正式復飛台北-韓國首爾航線，並同步增加台北-新加坡航班班次，每周各兩班往返台北-首爾...

周冬雨愛牌台灣也買得到了！ H&M推出聯名款複製浪漫風格

熱愛浪漫風格的妳又多了一個搭配選擇，貝魯特設計師品牌Sandra Mansour以精緻的細節，和自帶仙氣的款式深獲影后周...

吳磊FENDI名牌包呵護汪星人 ETRO手袋探出頭的是小豬

可愛動物向來是吸睛的一大利器，大陸小鮮肉男星吳磊之前在公園溜達時，身上背的FENDI Peekaboo奢華包款裡，裝的是...

韓妞新寵「MISSHA金盞花保養系列」屈臣氏獨家開賣

喜愛K-Beauty的愛美一族又有新鮮貨可以買！韓國人氣美妝品牌MISSHA新推出的金盞花保養系列，以淡黃色的質感瓶身襯...

超商限量新冰到！「光泉豆漿珍珠雪糕、Kakao Friends聯名冰棒」快搶吃

天氣熱就是要吃冰消暑，超商話題新冰輪番上陣，7－ELEVEN推出日本國民冰棒「嘎哩嘎哩君品牌月」及韓國熊津米漿冰、韓國熊...

蔡依林時尚美照藏心機 踩PUMA厚底鞋修飾腿型又增高

不得不說「呸姐」蔡依林能夠縱橫時尚圈多年，而且深受各個品牌喜愛不是沒有道理，像是最新的PUMA形象廣告中，她就露了一首穿...

熱爆了！網購「冷氣機」業績成長177% 暢銷冷氣推薦

近日高溫連連、氣溫連續飆高，根據中央氣象局預報(28日)指出，未來一週高溫皆可達33度以上。炎熱的天氣，民眾避免外出曝晒，多數會躲進有空調的室內空間「避暑」，也讓「熱商機」冷氣空調銷售順勢提升。

猿人迷必收！SWATCH再度聯手Bape推出限量款手表 未開賣就出現超訂價了

如果你喜歡A Bathing Ape（簡稱Bape）或是關注潮流的人，一定不會錯過這次和SWATCH聯名限量腕表。招牌的...

愛合購「日本明治、井村屋冰品」上架！另有超吸睛的「麥麥先生御冰糰」

熱爆的7月帶動冰品買氣飆高，就連美食團購網都猛搶冰品市場，ihergo愛合購近一周冰品業績顯著成長2成9，尤其「冰棒雪糕...

把「頂級白松露」敷上臉！面膜水18秒拯救女性疲憊肌

許多人都知道，白松露是頂級食材，遠比黑松露更為珍貴，但白松露不只可以拿來吃，更可以拿來敷。瑞士保養品牌le charme...

台灣虎航8月6日推微旅行 搭就送日本不限航點機票

台灣虎航與KKday7月28日推出限量的台虎航空體驗營後，上架即引發搶購熱潮。台灣虎航今天再宣布，將與KKday再次攜手...

熱門新聞

台新銀行員工中15.6億威力彩 今天傳獨吞

哈格比颱風最快明天生成！ 逼近台灣 恐發布海警

今年第3號颱風恐明晨生成 周日起花東、南部整天有雨

獨吞15億彩金逃離台灣？ 網曝難度高「曾有人私吞被判刑」

69年來首度7月沒颱風生成！ 明天起天氣劇變

今年第三號颱風辛樂克生成 明起全台變天防豪雨大雨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。