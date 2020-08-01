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吳磊FENDI名牌包呵護汪星人 ETRO手袋探出頭的是小豬

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
吳磊的小狗從Peekaboo雷射切割皮革包款探出頭來，ETRO秋冬包款裡裝著可愛小豬。圖／取自微博
吳磊的小狗從Peekaboo雷射切割皮革包款探出頭來，ETRO秋冬包款裡裝著可愛小豬。圖／取自微博

可愛動物向來是吸睛的一大利器，大陸小鮮肉男星吳磊之前在公園溜達時，身上背的FENDI Peekaboo奢華包款裡，裝的是可愛的狗狗；而ETRO在近期釋出的秋冬時尚大片中，找來貓頭鷹、驢子、白孔雀、鵝等動物入鏡，傻呼呼的小豬從包款裡探出頭來也相當討喜。

義大利品牌ETRO的秋冬形象由攝影師Dario Catellani掌鏡，拍出看似不正經的詼諧幽默品味，在「We Are All One」的概念之下，訴說人類和大自然所有動物們都在美麗的地球上共生的概念，品牌也與義大利的世界自然基金會（World Wide Fund for Nature）合作，進行野狼的保育，因此在這系列的時尚形象片中，不乏ETRO博物館中的珍藏及配件，包括ETRO品牌創始人Gimmo Etro、義大利超模Mariacarla Boscono和可愛的小Olivia，以及28位動物朋友包括天鵝、小羊等，呈現地球上的物種之間相互尊重的願景。

而大陸男星吳磊則是背著雷射切割Peekaboo手袋，與狗狗一起小旅行，此包款展現品牌的頂級工藝和當代3D技術；Peekaboo首度亮相於2009春夏時裝系列，命名來自「躲貓貓（eekaboo）」，顧名思義是當包款打開時，正面會有自然的垂墜感，露出包袋內的撞色、異材質或特殊設計，以暗藏的趣味來展現躲貓貓的情境，只是這回躲的不是貓貓、而是狗狗，有此奢華的乘坐工具，讓汪星人看起來好威。

驢子是ETRO絲巾的模特兒。圖／ETRO提供
驢子是ETRO絲巾的模特兒。圖／ETRO提供
ETRO和義大利世界自然基金會合作，進行野狼的保育。圖／ETRO提供
ETRO和義大利世界自然基金會合作，進行野狼的保育。圖／ETRO提供
吳磊背著Peekaboo雷射切割皮革包款帶汪星人出門溜達。圖／取自微博
吳磊背著Peekaboo雷射切割皮革包款帶汪星人出門溜達。圖／取自微博
吳磊背著Peekaboo雷射切割皮革包款帶汪星人出門溜達。圖／取自微博
吳磊背著Peekaboo雷射切割皮革包款帶汪星人出門溜達。圖／取自微博
吳磊背著Peekaboo雷射切割皮革包款帶汪星人出門溜達。圖／取自微博
吳磊背著Peekaboo雷射切割皮革包款帶汪星人出門溜達。圖／取自微博
Peekaboo X-Lite系列雷射切割皮革包款。圖／FENDI提供
Peekaboo X-Lite系列雷射切割皮革包款。圖／FENDI提供
小豬從ETRO的包款探出頭來。圖／ETRO提供
小豬從ETRO的包款探出頭來。圖／ETRO提供
包款上的貓頭鷹相當搶鏡。圖／ETRO提供
包款上的貓頭鷹相當搶鏡。圖／ETRO提供
小模特兒Olivia和小雞一起入鏡。圖／ETRO提供
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