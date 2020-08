吳磊FENDI名牌包呵護汪星人 ETRO手袋探出頭的是小豬

可愛動物向來是吸睛的一大利器,大陸小鮮肉男星吳磊之前在公園溜達時,身上背的FENDI Peekaboo奢華包款裡,裝的是可愛的狗狗;而ETRO在近期釋出的秋冬時尚大片中,找來貓頭鷹、驢子、白孔雀、鵝等動物入鏡,傻呼呼的小豬從包款裡探出頭來也相當討喜。

義大利品牌ETRO的秋冬形象由攝影師Dario Catellani掌鏡,拍出看似不正經的詼諧幽默品味,在「We Are All One」的概念之下,訴說人類和大自然所有動物們都在美麗的地球上共生的概念,品牌也與義大利的世界自然基金會(World Wide Fund for Nature)合作,進行野狼的保育,因此在這系列的時尚形象片中,不乏ETRO博物館中的珍藏及配件,包括ETRO品牌創始人Gimmo Etro、義大利超模Mariacarla Boscono和可愛的小Olivia,以及28位動物朋友包括天鵝、小羊等,呈現地球上的物種之間相互尊重的願景。